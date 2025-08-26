Σε… βαθιά «κατάψυξη» τα υπεράκτια αιολικά (και στον Πατραϊκό)

Χωρίς πρόοδο παραμένει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τα υπεράκτια αιολικά, παγώνοντας τα σχέδια ανάπτυξης και για τον Πατραϊκό κόλπο, παρά τις προσδοκίες για επενδύσεις και πράσινη ενέργεια.

Στα συρτάρια των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένει από τις αρχές του έτους, χωρίς καμία ένδειξη προόδου, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα δώσει το πράσινο φως , ώστε να ξεκινήσει το σχέδιο ανάπτυξης για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα στην Ελλάδα.

Η καθυστέρηση κρατά «παγωμένο» το επενδυτικό σχέδιο την στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, στα υπεράκτια αιολικά πάρκα «τρέχουν» με γοργούς ρυθμούς.

Εδώ και οκτώ μήνες η Αθήνα «ζυγίζει» το γεωπολιτικό ρίσκο της ανάπτυξης offshore αιολικών στο Αιγαίο, στη …σκιά της αβεβαιότητας και των κινδύνων που κινούνται και τα υπόλοιπα θαλάσσια projects, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και οι έρευνες υδρογονανθράκων.

Υπό το φόβο της Τουρκίας, αν και βρίσκονται εντός των 6 ναυτικών μιλίων, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχει δώσει ακόμη το «πράσινο φως» για τον χάρτη με τα θαλάσσια οικόπεδα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της ΚΥΑ, μεταξύ αυτών και το πάρκο στον Πατραϊκό Κόλπο και στα νότια παράλια της Αιτωλοακαρνανίας.

Έτσι τα αιολικά πάρκα στο ανατολικό Αιγαίο, υπό το γεωπολιτικό πρίσμα και παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει τέτοιο στον Πατραϊκό Κόλπο, κρατούν στον «πάγο» και αυτή την περίπτωση, ως μέρος του συνολικού σχεδίου.

Στον Πατραϊκό μπορεί να μην υπάρχει ο φόβος της Τουρκίας, αλλά τοπικού χαρακτήρα αντιδράσεις υπήρξαν όταν αποκαλύφθηκε το σχέδιο. Το πρόβλημα όμως για την Κυβέρνηση είναι αλλού…

Εφημερίδα «Συνείδηση»