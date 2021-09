Σε τροχιά ταμειακών μηχανών και my data η αγορά της Αιτωλοακαρνανίας

Φωτιά έχουν πάρει τα τηλέφωνα των λογιστών, ώστε από 1/11 όλοι οι επαγγελματίες ανεξαρτήτων κλάδου να έχουν online τις ταμειακές τους μηχανές και να διαθέτουν ηλεκτρονικά βιβλία

Δύο «καυτά» θέματα, που ουσιαστικά είναι αλληλένδετα και απασχολούν αυτό τον καιρό τους επαγγελματίες του Αγρινίου, της Αιτωλοακαρνανίας και ολόκληρης της χώρας, καθώς με την πλήρη εφαρμογή τους αναμένεται να αλλάξει εντελώς το τοπίο της αγοράς!

Σε τροχιά προσαρμογής ξεκίνησαν να μπαίνουν οι επιχειρήσεις παντός τύπου για τις ταμειακές μηχανές και τα my data! Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία αλλαγής ταμειακών μηχανών σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τζίρο πάνω από 100χιλ. ευρώ και 50χιλ. ευρώ στα διπλογραφικά βιβλία. Η διαδικασία αυτή δεν αφορά συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Λογιστών Αγρινίου και Περιχώρων Παναγιώτη Καραγιάννη, αλλά τον κάθε επαγγελματία που διαθέτει το τζίρο αυτό. Σύντομα η διαδικασία αυτή θα επεκταθεί άμεσα σε όλους τους επαγγελματίες.

Στην παρούσα φάση ήδη έχουν προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες μόνο όσες επιχειρήσεις δεν επλήγησαν από τον covid-19, ενώ από την 1/11 οι αλλαγές θα αφορούν όλους τους επαγγελματίες ανεξαρτήτως κλάδου και εισοδήματος. Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών είναι και τα my data, τα οποία είναι αλληλένδετα με τις ταμειακές μηχανές για την online διαβίβαση στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών και γι’ αυτό οι on line μηχανές και τα my data διαθέτουν σχεδόν κοινά χρονοδιαγράμματα!

«Οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω 100.000 ευρώ που δεν επλήγησαν από την πανδημία υποχρεούνται να συνδεθούν online με το Taxisnet. Μάλιστα, έως την 1η Νοεμβρίου υποχρεωτικά θα διασυνδεθούν όλες οι ταμειακές μηχανές, ενώ οι επαγγελματίες που είχαν παλαιού τύπου ταμειακές, πρέπει να τις αντικαταστήσουν άμεσα, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα, ενώ δεν αποκλείεται να τεθούν και στο στόχαστρο για φορολογικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, με την άμεση διαβίβαση των αποδείξεων λιανικής στο Taxisnet θα υπάρχει διασφάλιση ότι δεν θα αποκρύπτεται τζίρος, αφού, άπαξ και εκδοθεί απόδειξη, αυτή θα καταγράφεται στη μερίδα του επαγγελματία στο My Data» τόνισε ο κ. Καραγιάννης, ο οποίος συμπλήρωσε: «ήδη ξεκίνησε η αποστολή e-mail για την ενημέρωση μέσω του οποίου καλούνται άμεσα να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα όλοι όσοι υπάγονται στα νέα δεδομένα».

Ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου Γιάννης Γιοπάνος τόνισε: «όσοι επαγγελματίες διαθέτουν παλιές ταμειακές μηχανές πρέπει σίγουρα να τις αντικαταστήσουν, ενώ οι υπόλοιποι να τις αναβαθμίσουν. Δόθηκαν πολλές παρατάσεις λόγω covid και γι αυτό από 1/11 όλοι θα πρέπει να είναι online,να έχουν την δυνατότητα να διαβιβάζουν αυτόματα τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ. Στην παρούσα φάση αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που δεν επλήγησαν από τον κορονοϊό, οι οποίες είναι ελάχιστες εκτιμώ, αλλά γρήγορα θα αφορά όλους»

Επί του θέματος η Ομοσπονδία των Ταξί Ελλάδας έχει αυτή την εβδομάδα συνάντηση με τον υφυπουργό Οικονομικών, ώστε να ενημερωθεί και να μπορεί να συμβαδίσει άμεσα με τις εξελίξεις.

Οι προθεσμίες για την ένταξη στο σύστημα myDATA είναι:

Από 1η Σεπτεμβρίου 2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:

1. βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και

2. το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 ευρώ.

Από 1η Οκτωβρίου 2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:

1. βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και

2. το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 ευρώ.

Από 1η Νοεμβρίου 2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα:

Από 1η Οκτωβρίου 2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:

1. Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 ευρώ

2. Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ

Από 1η Νοεμβρίου 2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31/03/2022. Ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων.

Σταδιακά μέχρι τον Νοέμβριο του 2021 οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) υποχρεούνται:

§ να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους, ώστε να παράγουν αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της απόδειξης,

§ να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA,

§ να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης, τακτοποιώντας την εικόνα τους στο Φορολογικό Μητρώο.

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα “Συνείδηση”

