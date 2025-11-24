Σε τηλεφωνική επικοινωνία ο Καραγκούνης για τις πρόσφατες πλημμύρες στη Βόνιτσα

Σε συνεχή επικοινωνία βρίσκεται ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης τόσο με τον Δήμαρχο Ακτίου–Βόνιτσας κ. Αθανάσιο Κασόλα όσο και με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τις ζημιές που προκάλεσαν οι πρόσφατες εκτεταμένες πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Ο κος Κασόλας αρχικώς ενημέρωσε τον Υφυπουργό για την κατάσταση που επικρατεί στη Βόνιτσα και τις πρώτες ενέργειες του Δήμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς και για την ανάγκη άμεσης καταγραφής όλων των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές.

Παράλληλα ο κ. Καραγκούνης συζητώντας τόσο με τον Υπουργό κ. Κεφαλογιάννη όσο και με τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Κατσαφάδο του μεταφέρθηκε η υψηλή προτεραιότητά που έχει το υπουργείο για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποζημίωση, μετά βεβαίως την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής των ζημιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να προχωρήσει και η άμεση αποζημίωση των πολιτών.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Υφυπουργός κ. Κατσαφάδος θα επισκεφθεί αύριο, τη Βόνιτσα, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την έκταση των ζημιών και τις ανάγκες της περιοχής και βέβαια θα προβεί σε πολύ συγκεκριμένες ανακοινώσεις