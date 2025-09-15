Σε τελική ευθεία η έναρξη της δίκης για τα Τέμπη - Κατατέθηκε η πρόταση της Εισαγγελίας Εφετών

Στην τελική ευθεία για την έναρξη της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, καθώς κατατέθηκε η πρόταση της Εισαγγελίας Εφετών.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών κατέθεσε την πρότασή του σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το πρωί, στην πρόεδρο εφετών και την έστειλε στους διαδίκους, σηματοδοτώντας την τελική φάση πριν την έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας παρέλαβε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων στις 8 Σεπτεμβρίου, μελέτησε την υπόθεση και συνέταξε την πρότασή του. Σήμερα, γύρω στις 8 το πρωί, άρχισε να αποστέλλει την πρόταση 996 σελίδων στους διαδίκους, αφού προηγουμένως την είχε στείλει στην πρόεδρο εφετών.

Τα κατηγορητήρια, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, είναι όμοια με του εφέτη ανακριτή.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε διάστημα περίπου 10 ημερών οι διάδικοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα.

Συνολικά 36 είναι οι κατηγορούμενοι, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών.

Στις 60.000 σελίδες της δικογραφίας περιλαμβάνονται οι καταθέσεις περίπου 150 μαρτύρων, εκ των οποίων οι 28 είναι επιβάτες, αυτόπτες μάρτυρες.

Οικογένειες θυμάτων ζητούν συμπληρωματική ανάκριση για την πυρασφάλεια

Τριάντα πέντε οικογένειες θυμάτων κατέθεσαν δια των δικηγόρων τους υπόμνημα στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών για συμπληρωματική ανάκριση σε σχέση, με αφορμή το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου για την πυρασφάλεια και την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους που εντόπισε ξυλόλιο σε 12 από τα 28 δείγματα που εξέτασε μετά από ανακριτική παραγγελία. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το κείμενο που συνοδεύει το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, ο ρυθμός επέκτασης της θερμότητας ήταν πολύ υψηλός, άρα, σύμφωνα με τους διαδίκους, τίθεται θέμα πυρασφάλειας.

Μητέρες θυμάτων βρέθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας ζήτησαν να συναντήσουν τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, ο οποίος, όπως οι ίδιες ανέφεραν, δεν τις δέχθηκε στο γραφείο του.

Πηγή: cnn.gr