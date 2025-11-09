Σε στυλ Trump φωτογραφήθηκαν Καραγκούνης και Βoris Johnson!

Στο Διεθνές Συνέδριο για τη μνήμη του Ολοκαυτώματος στην Κρακοβία της Πολωνίας βρέθηκε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση. Στο περιθώριο του Συνεδρίου ο Κώστας Καραγκούνης είχε την ευκαιρία για ένα σύντομο τετ α τετ με έναν από τους ομιλητές του συνεδρίου, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Boris Johnson.

Και το στιγμιότυπο της φωτογραφίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αμφότεροι πήραν την πόζα Τrump, τη γνωστή χειρονομία σαν το like των social media. Κατά πως φαίνεται τόσο ο Βoris Johnson, όσο και ο Κώστας Kαραγκούνης αν δεν είναι ενταγμένοι στο κίνημα Maga, σίγουρα είναι φίλα προσκείμενοι στην αντίληψη αυτή.

Πάντως ο Κώστας Kαραγκούνης δεν βρέθηκε τυχαία στην Κρακοβία για το συγκεκριμένο συνέδριο, καθότι επί των ημερών του ως υφυπουργός Δικαιοσύνης, το 2014, ψηφίστηκε ο αντιρατσιστικός νόμος που για πρώτη φορά εισήγαγε στην ελληνική νομοθεσία ένα πλαίσιο για την ποινικοποίηση της ρητορικής μισούς, της υποκίνησης σε βία και των διακρίσεων.

Στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου υπάρχει και σαφής ρήτρα για την άρνηση του Ολοκαυτώματος ποινικοποιώντας την.

