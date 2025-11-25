Σε σεμινάριο ο Παναιτωλικός στο Emileon με θέμα: «Συμπληρώματα & Αθλητική Διατροφή»

Σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Emileon συμμετείχε ο Παναιτωλικός, με θέμα «Συμπληρώματα & Αθλητική Διατροφή», στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός αναφέρεται:

«Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και ενίσχυσης της αθλητικής παιδείας των νεαρών Ποδοσφαιριστών μας, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Συμπληρώματα & Αθλητική Διατροφή».

Ομιλητής ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Νίκος Μαργαριτέλης.

Η παρουσίαση αποτέλεσε ένα πολύτιμο μάθημα για τα παιδιά των Τμημάτων Υποδομής, τα οποία ενημερώθηκαν υπεύθυνα για ένα θέμα που συχνά συνοδεύεται από παραπληροφόρηση και κίνδυνο.

Στον Παναιτωλικό επενδύουμε στη γνώση, την επιστημονική υποστήριξη και τη σφαιρική ανάπτυξη των αθλητών μας, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου».