Σε πτώση η εστίαση στο Αγρίνιο: Χωρίς στήριξη από ΔΕΘ και με αρνητικό καλοκαιρινό απολογισμό

Σε πτώση χωρίς βοήθειες η εστίαση στο Αγρίνιο, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με την απουσία από το «πακέτο» της ΔΕΘ να «κουμπώνει» στο αρνητικό το πρόσημο του καλοκαιριού, προκαλώντας οργή στους επαγγελματίες του κλάδου.Τι αναφέρει ο Πρόεδρος της Ένωσης Εστίασης και Αναψυχής Αγρινίου και Περιχώρων Κώστας Ναστούλης.

Τη δύσκολη καλοκαιρινή περίοδο, το δυσκολότερο χειμώνα που έρχεται, την οργή και την απογοήτευση που εισέπραξε ο κλάδος της εστίασης από τη ΔΕΘ, επισήμανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Εστίασης και Αναψυχής Αγρινίου και Περιχώρων, Κώστας Ναστούλης.

Τα μηνύματα από κάθε κατεύθυνση είναι αρνητικά για τον κλάδο, τόσο πανελλαδικά όσο και στο Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή, διότι εκτός του ότι δεν συμπεριλήφθηκε στα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, το πρόσημο κατά τους προηγούμενους μήνες ήταν αρνητικό, ενώ και οι ενδείξεις για τον επερχόμενο χειμώνα είναι εξίσου ανησυχητικές σε τοπικό επίπεδο.

Ο κλάδος βρίσκεται σε πτωτική πορεία και το γεγονός ότι δεν ανακοινώθηκε ούτε ένα μέτρο ανακούφισης από το Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη κάνει τους επαγγελματίες να είναι έντονα προβληματισμένοι.

Ο Κώστας Ναστούλης μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» για την αποτίμηση της καλοκαιρινής περιόδου για τον κλάδο ανέφερε:

«Δυστυχώς, ο απολογισμός για την καλοκαιρινή περίοδο στην εστίαση στο Αγρίνιο, αλλά και στην ευρύτερη Αιτωλοακαρνανία, δεν είναι ο αναμενόμενος. Θα χαρακτήριζα την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη και ανησυχητική. Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, που περιλαμβάνει την αρχή της καλοκαιρινής σεζόν, επιβεβαιώνουν αυτό που βιώναμε καθημερινά στις επιχειρήσεις μας: μια σημαντική μείωση του τζίρου που άγγιξε το 3,8% σε σχέση με πέρυσι.

Αυτή η πτωτική τάση, δυστυχώς, συνεχίστηκε και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Το παράδοξο είναι ότι, ενώ ο κλάδος των καταλυμάτων στην Αιτωλοακαρνανία εμφάνισε εντυπωσιακή άνοδο 13,6% κατά το δεύτερο τρίμηνο στην περιοχή μας, ειδικά στα παραθαλάσσια μέρη, αυτή η δυναμική δεν μεταφέρθηκε στα ταμεία των εστιατορίων και των καφέ.

Οι αιτίες είναι σύνθετες. Ακρίβεια και λειτουργικό κόστος: Η αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών και, κυρίως, το ενεργειακό κόστος, έχουν εκτοξεύσει τα λειτουργικά μας έξοδα. Αυτό αναγκαστικά μετακυλίεται, έστω και μερικώς, στον τελικό καταναλωτή. Μειωμένη Αγοραστική Δύναμη: Τα νοικοκυριά στο Αγρίνιο και οι ντόπιοι πελάτες μας, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αγοράς, έχουν περιορίσει δραστικά τις εξόδους τους. Το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί πλέον για συχνή διασκέδαση εκτός σπιτιού. Αλλαγή Συνηθειών: Ακόμα και οι επισκέπτες φαίνεται πως επιλέγουν οικονομικότερες λύσεις, όπως το delivery, περιορίζοντας τις επισκέψεις τους σε εστιατόρια. Με απλά λόγια, ο κόσμος βγαίνει λιγότερο και ξοδεύει λιγότερα».

Αναφορικά με την αποτίμηση του «πακέτου» της ΔΕΘ, ο πρόεδρος του κλάδου στο Αγρίνιο, «εισπράττει» την… απουσία της εστίασης, ως μήνυμα «βγάλτε τα πέρα μόνοι σας» από τηνπλευρά της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα ο κ. Ναστούλης επεσήμανε: «η λέξη «απογοήτευση» είναι πολύ φτωχή για να περιγράψει αυτό που νιώθει σήμερα ο κλάδος της εστίασης στο Αγρίνιο και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό που αισθανόμαστε είναι οργή και μια βαθιά αίσθηση εγκατάλειψης. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τις οποίες περιμέναμε ως μια τελευταία ελπίδα, μας άφησαν κυριολεκτικά εκτός νυμφώνος, σαν να είμαστε ένας αόρατος κλάδος για την κυβέρνηση.

Αυτή η αδιαφορία έρχεται ως το τελειωτικό χτύπημα μετά από ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι. Ο απολογισμός της θερινής περιόδου είναι αποκαρδιωτικός. Ενώ παλεύαμε καθημερινά με την ακρίβεια στις πρώτες ύλες, το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος και τη φανερά μειωμένη αγοραστική δύναμη των πελατών μας, βλέπαμε τα ταμεία μας να αδειάζουν.

Τα επίσημα στοιχεία έδειξαν μια πτώση τζίρου που άγγιξε το 4% ήδη από το δεύτερο τρίμηνο, και η πραγματικότητα του Ιουλίου και του Αυγούστου ήταν εξίσου, αν όχι περισσότερο, ζοφερή. Περιμέναμε με αγωνία τη ΔΕΘ ως μια σανίδα σωτηρίας. Ελπίζαμε ότι η κυβέρνηση θα αναγνώριζε επιτέλους τα αδιέξοδα στα οποία έχουμε περιέλθει και θα ανακοίνωνε στοχευμένα μέτρα ανακούφισης. Αντ’ αυτού, εισπράξαμε την απόλυτη σιωπή.

Τα δίκαια και αυτονόητα αιτήματά μας είναι: επαναφορά του ΦΠΑ στα σερβιριζόμενα στο 13%, υπενθυμίζοντας την προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού για ενιαίο και μειωμένο ΦΠΑ στο 11%, ουσιαστική στήριξη στο ενεργειακό κόστος, που πλέον καθιστά τη λειτουργία των καταστημάτων μας ασύμφορη, μείωση του μη μισθολογικού κόστους για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας.

Όλα αυτά αγνοήθηκαν επιδεικτικά. Η κυβέρνηση μας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα:«βγάλτε τα πέρα μόνοι σας».

Είναι σαφές πλέον ότι ο κλάδος μας αφήνεται απροστάτευτος να αντιμετωπίσει ίσως τον πιο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων ετών. Χωρίς καμία στήριξη, πολλά καταστήματα στο Αγρίνιο και σε όλη την Ελλάδα δεν θα καταφέρουν να μείνουν ανοιχτά. Δεν ζητούσαμε χάρες, ζητούσαμε απλώς δίκαια και λογικά εργαλεία που θα βοηθήσουν στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Δυστυχώς, φαίνεται ότι ακόμα και αυτά μας τα στερούν».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»