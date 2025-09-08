Σε πελάγη ευτυχίας ο Γιάννης Πλούταρχος: Παντρεύεται η κόρη του, Κατερίνα Κακοσαίου

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο δημοφιλής τραγουδιστής, Γιάννης Πλούταρχος, καθώς νυφούλα θα ντυθεί η κόρη του, Κατερίνα Κακοσαίου.

Η νεαρή τραγουδίστρια, σε λίγο καιρό, ετοιμάζεται να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου, με τον εκλεκτό της καρδιάς της, με τον οποίο, διατηρεί σχέση τα τελευταία χρόνια.

Ο αγαπημένος της, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, είναι φωτιστής του Γιάννη Πλούταρχου, του μπαμπά της.

Πρόκειται για έναν αξιόλογο επαγγελματία, ο οποίος συνεργάζεται με τον δημοφιλή τραγουδιστή, μεγάλο χρονικό διάστημα, στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζεται αλλά και στις συναυλίες του. Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσα στη δουλειά, ερωτεύτηκαν και η συνέχεια… είναι εκείνη που τους οδηγεί σε λίγο στα σκαλιά της εκκλησίας.

Το πρώτο βήμα έχει γίνει αρκετό καιρό πριν, όταν οι δύο τους, αποφάσισαν να συγκατοικήσουν, βρίσκοντας ένα σπίτι, ώστε να το φτιάξουν όπως ακριβώς το ήθελαν, για να στεγάσουν τον έρωτά τους. Είναι αχώριστοι, αφού εκτός από την προσωπική, βρίσκονται και στην επαγγελματική ζωή τους, που είναι κοινή, αφού συνεργάζονται στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Κατερίνα, μαζί με τον μπαμπά της.

Ο άντρας που έχει κλέψει την καρδιά της Κατερίνας

Ο Γιάννης Πλούταρχος, είναι ενθουσιασμένος από την έκβαση της πορείας της σχέσης της κόρης του με τον καλό του συνεργάτη, καθώς ανάμεσα στους δύο άντρες, υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και μεγάλη συμπάθεια. Όλη η οικογένεια του γνωστού τραγουδιστή είναι χαρούμενη από την πορεία της Κατερίνας στο προσωπικό κομμάτι, αφού γνωρίζουν καλά πόσο πολύ ταιριάζει το ζευγάρι, κι εκτιμούν απεριόριστα το σύντροφό της. Με ξεκίνημα το σπίτι που μένουν οι μελλόνυμφοι, σιγά-σιγά, έχουν αρχίσει και οι ετοιμασίες για το γάμο.

Η 26χρονη Κατερίνα, κρατάει χαμηλό προφίλ, σε ότι αφορά στην έκθεση της προσωπικής της ζωής, στη δημοσιότητα. Δεν θέλει να δίνει τροφή για σχόλια, για το τι συμβαίνει στην ιδιωτικότητά της, παρά μόνο όταν αφορά τα επαγγελματικά της. Έχοντας μεγαλώσει σε μια δεμένη οικογένεια, με αρχές, ακολουθεί το δρόμο των γονιών της, οι οποίοι έχουν ένα ευτυχισμένο γάμο, σχεδόν 30 χρόνων, ο οποίος ξεκίνησε από τη μικρή τους ηλικία.

