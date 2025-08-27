Σε ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης με μπλουζάκι «Σώστε την Αμφιλοχία» - Μήνυμα από το Empire State Building κατά των ΒΑΠΕ

Έναν από τους υψηλότερους και ιστορικότερους ουρανοξύστες στον κόσμο, το Empire State Building της Νέας Υόρκης, αξιοποίησε ο Χρήστος Μαργώνης για να στείλει μήνυμα κατά των σχεδιαζόμενων ΒΑΠΕ (Βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) στην Αμφιλοχία.

Ο Χρήστος Μαργώνης που έχει βαλθεί να κατακτά κορυφές, όπως συνέβη τον Ιούλιο του 2024, οπότε μετά από πέντε μέρες ανάβασης έφθασε στα 5.137 μέτρα του όρους Αραράτ στα σύνορα Ιράν - Τουρκίας, βρέθηκε στην άλλη άκρη του κόσμου και θέλησε να δώσει ένα διαφορετικό νόημα στην επίσκεψή του με θέα τη Νέα Υόρκη.

Σε ένα πολυφωτογραφημένο σημείο με τεράστια επισκεψιμότητα το οποίο έχει αποτελέσει «σκηνικό» πολλών κινηματογραφικών παραγωγών, αποφάσισε να φορέσει μπλουζάκι με το οποίο εκφράζει την αντίρρησή του στα σχεδιαζόμενα έργα.

«Save Amfilochia» (Σώστε την Αμφιλοχία) αναγραφόταν στην πλάτη του και η φωτογραφία είναι αδιάψευστος μάρτυρας ότι όπου και να βρίσκεται, το μυαλό του θα είναι πάντα στον τόπο του και την προστασία του.