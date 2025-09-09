Σε νέα ημερομηνία προγραμματίζεται η συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη στο Αγρίνιο

Η προγραμματισμένη για την Πέμπτη (11/9) συναυλία με τον καταξιωμένο καλλιτέχνη Δήμο Αναστασιάδη, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί , στην Πλατεία Δημοκρατίας, στο Αγρίνιο, αναβάλλεται.

Ο Δήμος Αναστασιάδης, γνωστός για την ισχυρή σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό του

μέσα από τις πολλές και επιτυχημένες εμφανίσεις του, θα επιστρέψει σύντομα για να

απολαύσουμε την ξεχωριστή του φωνή και τις αγαπημένες μας μελωδίες.

Η νέα ημερομηνία της δωρεάν συναυλίας θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.