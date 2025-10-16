Σε λειτουργία τέθηκαν οι «έξυπνες διαβάσεις» στο Αγρίνιο

Σε λειτουργία τέθηκαν οι «έξυπνες διαβάσεις» και στην Εθνικής Αντιστάσεως (πρώην Καρπενησίου) στο Αγρίνιο.

Από το πρωί της Πέμπτης (16.10.25), οι «έξυπνες διαβάσεις» τέθηκαν σε λειτουργία σε διάφορες οδούς της πόλης, ενώ είναι θέμα χρόνου το πότε οι εργασίες σε ορισμένα σημεία θα ολοκληρωθούν και οι διαβάσεις θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία.

Οι «έξυπνες» διαβάσεις διαθέτουν φώτα που είναι συνδεδεμένα με τα φανάρια με ειδικές συσκευές τύπου led, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στην άσφαλτο. Παράλληλα πάνω από τα φανάρια έχει τοποθετηθεί φωτεινή σήμανση που θα ενημερώνει για την διάβαση των πεζών, ώστε να είναι ορατή από τον οδηγό από μεγαλύτερη απόσταση.

Το σύνολο των «έξυπνων» συσκευών στις «έξυπνες» διαβάσεις θα βοηθούν τον πεζό αλλά και τον οδηγό συνέχεια, αλλά κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και κατά τις ημέρες όπου ο καιρός δεν θα είναι καλός και κατά κανόνα ούτε η ορατότητα είναι καλή, να είναι πιο προσεκτικοί.

Δείτε φωτογραφίες: