Η αγωνία για υγεία του Πελέ μεγαλώνει συνέχεια, με τον θρυλικό ποδοσφαιριστή να περνάει αυτά τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. O καρκίνος του παχέος εντέρου του Πελέ «προχωρά» και ο 82χρονος χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα για την θεραπεία της νεφρικής ανεπάρκειας και της καρδιακής λειτουργίας.

Οι κόρες του Πελέ, Φλάβια και Κέλι Κριστίνα Νασιμέντο βρίσκονται εδώ και αρκετές ημέρες στο πλευρό του πατέρα τους, με τον γιο του, Εντίνιο να κάνει το ίδιο το Σάββατο (24.12), για να περάσει την παραμονή των Χριστουγέννων και τα Χριστούγεννα με τον πολυαγαπημένο πατέρα του. Ο Εντίνιο δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram, στην οποία φαίνεται να πιάνει το χέρι του Πελέ και την οποία τη συνοδεύει με την εξής ανάρτηση: «Μπαμπά, η δύναμή μου είναι μαζί σου».

Pelé, the King of soccer, saying goodbye to his relatives and friends. Waiting for the final hour Stunning images !! Movements continue around Vila Belmiro, which awaits the star for his last move. pic.twitter.com/uLiIQ22u1e

— Isto Não É Podcast (@IstoNaoEPodCast) December 24, 2022