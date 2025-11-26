Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται την Παρασκευή η Αθήνα – Αύριο Πάτμος και Λέρος

Σε «κόκκινο συναγερμό» για τη λειψυδρία αναμένεται να κηρυχθούν η Πάτμος, η Λέρος και ακολούθως η Αθήνα, καθώς η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες.

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» κηρύσσονται μέσα στις επόμενες ώρες η Πάτμος και η Λέρος λόγω της λειψυδρίας. Εως την Παρασκευή σειρά θα έχει πάρει και η Αττική καθώς τα αποθέματα του νερού έχουν μειωθεί σημαντικά. Ο συναγερμός κρίθηκε επιβεβλημένος από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων μετά από τα εμπεριστατωμένα πορίσματα του Πολυτεχνείου.

Τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου, κύριου τροφοδότη του Λεκανοπεδίου, βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και εφόσον η χειμερινή περίοδος δεν βοηθήσει ώστε να ενισχυθούν οι ταμιευτήρες, τότε το νερό επαρκεί για έναν χρόνο.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης του Μόρνου έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).

Πηγή: protothema.gr