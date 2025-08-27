Σε κατάσταση «πολιορκίας» τη νύχτα η Μονή Σινά: Έξωση στους «πραξικοπηματίες» μοναχούς από τον Δαμιανό

Σε μια σημαντική εξέλιξη στο ιστορικό Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Δαμιανός προχώρησε την Τρίτη (26/8) στην έξωση μιας ομάδας μοναχών που είχαν επιχειρήσει πραξικόπημα κατά της διοίκησης της Μονής.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, κατά την επίσκεψή του στο μοναστήρι το απόγευμα της 26ης Αυγούστου με σκοπό τη συμφιλίωση, δέχθηκε επίθεση από τους πραξικοπηματίες μοναχούς, οι οποίοι είχαν οργανώσει παράνομη συνέλευση με σκοπό την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Μονής χωρίς τη συγκατάθεσή του. Οι μοναχοί που δεν συμμετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν τον Αρχιεπίσκοπο και απώθησαν τους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Μετά την απομάκρυνση των πραξικοπηματιών, συγκλήθηκε νέα Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκλέχθηκε νέα διοίκηση της Μονής, επαναφέροντας την κανονικότητα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ευχαρίστησε την προστάτιδα Αγία Αικατερίνη και ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσαν οι εσωτερικές διαμάχες, τονίζοντας τη δέσμευση της Μονής να παραμείνει φως και παράδειγμα για τους πιστούς.

Ένταση στη Μονή Σινά: Εκδιωγμένοι μοναχοί επιχείρησαν να επιστρέψουν

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εκδιωγμένοι μοναχοί της Μονής Σινά επιχείρησαν να εισέλθουν εκ νέου στον χώρο της μονής, αρνούμενοι να αποδεχθούν την απόφαση του Ηγουμένου και της Αδελφότητας που στηρίζει τον Αρχιεπίσκοπο. Οι μοναχοί, που χαρακτηρίζονται από την ηγεσία της μονής ως πραξικοπηματίες, παρέμειναν αρκετή ώρα σε κατάσταση «πολιορκίας» έξω από την μονή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του orthodoxia.info, η αιγυπτιακή αστυνομία, παρότι κλήθηκε από τον Ηγούμενο για να αποκαταστήσει τη νομιμότητα, αρνήθηκε να επέμβει. Η στάση αυτή ερμηνεύεται ως άρνηση των αιγυπτιακών αρχών να εμπλακούν στην κρίση, γεγονός που ενίσχυσε τη ρευστότητα της κατάστασης, που παρέμεινε τεταμένη.

iefimerida.gr