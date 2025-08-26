Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα η κουρά μοναχού στην Ιερά Μονή Παναγίας Λεσινιώτισσας

Μέσα σε κατανυκτική και χαρμόσυνη ατμόσφαιρα τελέσθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 25 ης Αυγούστου, η μοναχική κουρά ενός νέου μοναχού στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, στην Ιερά Μονή Παναγίας Λεσινιώτισσας.

Πρόκειται για τον μέχρι πρότινος κ. Νικόλαο Σταμουλακάτο, ο οποίος, με την είσοδό του στην μοναχική πολιτεία, έλαβε το όνομα Αμφιλόχιος, προς τιμήν του προσφάτως ανακηρυχθέντος Αγίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, κατά την ομιλία του, ευχαρίστησε θερμά τον πνευματικό του νέου μοναχού, Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Βασίλειο Πόπη, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς, με τον οποίο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Μητρόπολης, συνδέεται από τα χρόνια της διακονίας του στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, καθώς και τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Αμβρόσιο, για την αποδοχή και την εγγραφή του νέου μοναχού στο μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής.

Ο Σεβασμιώτατος, ανέλυσε στη συνέχεια την προσωπικότητα και το έργο του Αγίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω, του οποίου το όνομα εδόθη στον νέο μοναχό: την ασκητική του πολιτεία, την προσφορά του στην Ιερά Νήσο Πάτμο, την ίδρυση της Ιεράς Γυναικείας Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, την φιλία του με τον Άγιο Νεκτάριο και την διακονία του ως Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όπως τόνισε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, ο Άγιος Αμφιλόχιος υπήρξε ταπεινός, πράος, ανεξίκακος, μειλίχιος και πολύτιμος

καθοδηγητής για τον λαό του Θεού.

Απευθυνόμενος προς τον νέο μοναχό Αμφιλόχιο, ο Σεβασμιώτατος τον παρότρυνε πατρικά:

Να μελετά τον βίο του Αγίου, του οποίου το όνομα από τούδε και στο εξής θα φέρει, να παραμείνει πιστός στην υπόσχεση αφιερώσεως που έδωσε ενώπιον Θεού και ανθρώπων, να μαθητεύσει με υπακοή δίπλα στους κληρικούς της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αστακού και Ξηρομέρου, από τους οποίους θα λάβει πολύτιμη πνευματική καθοδήγηση.

Συγκινητική ήταν επίσης και η αναφορά στη μνήμη του αειμνήστου π. Δημητρίου Τέγα, ο οποίος πρόωρα εκοιμήθη, με τον Σεβασμιώτατο να επισημαίνει ότι ο νέος μοναχός Αμφιλόχιος αποτελεί πνευματική συνέχεια της θυσιαστικής του διακονίας. Τέλος, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο Ξηρομέρου, κύριο Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής που προσευχήθηκαν στην Ιερά Ακολουθία του Εσπερινού και της Μοναχικής Κουράς,

υπογραμμίζοντας την γόνιμη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Εκκλησία για την πρόοδο και την πνευματική προκοπή του τόπου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας ευχήθηκε στον νέο μοναχό Αμφιλόχιο να έχει μακρά, καρποφόρο και αγιασμένη διακονία στην Εκκλησία του Χριστού, εμπνεόμενος πάντοτε από τον ταπεινό και φωτεινό βίο του Αγίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω.

