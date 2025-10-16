Σε εξέλιξη το μπάζωμα του κρατήρα στις Φυτείες - Σε επιφυλακή οι γεωλόγοι

Ξεκίνησαν οι εργασίες του μπαζώματος του κρατήρα, που δημιουργήθηκε την περασμένη Τρίτη, στις Φυτείες Ξηρομέρου, μετά το πράσινο φως που έδωσαν οι γεωλόγοι της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).

Όπως έγινε γνωστό, η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) ενεργοποίησε την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης αποστέλλοντας τον κ. Παναγιώτη Πάσχο, Δρ Γεωλόγο της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Ξηρόμερου, Γιάννη Τριανταφυλλάκη και τους αντιδημάρχους, Βασίλη Πολύζο και Γιάννη Φωτόπουλο, την ίδια κιόλας ημέρα της δημιουργίας του κρατήρα.

O κ. Πάσχος δήλωσε στο enikos.gr, ότι «τη Δευτέρα, τα χωματουργικά μηχανήματα θα αρχίσουν να μεταφέρουν υλικά, ώστε να γίνει η επιχωμάτωση της καταβόθρας που έχει σχηματιστεί. Τα μηχανήματα θα προσθέτουν υλικά, μέχρι να σταθεροποιηθεί». Επεσήμανε ακόμη ότι «είναι κάτι, το οποίο είναι δυναμικό, έχει ακόμα μια κινητικότητα και δεν ξέρουμε πώς θα ‘’συμπεριφερθεί’’ το υπέδαφος. Γεμίζοντάς το με το υλικό, θα παρακολουθούμε πώς θα συμπεριφερθεί, μέχρι να ισορροπηθεί η κατάσταση».

Δείτε το βίντεο του apohxos.gr: