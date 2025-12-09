Σε έξαρση το γλοιοσπόριο: Σαρώνει τις ελιές Καλαμών σε Οινιάδες, Μεσολόγγι, Αιτωλικό και Σταμνά

Η έξαρση του γλοιοσπορίου σε Οινιάδες, Μεσολόγγι, Αιτωλικό και Σταμνά έχει «σαρώσει» τις ελιές Καλαμών, οδηγώντας τους παραγωγούς σε απόγνωση, καθώς δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ και ζητούν την αναπλήρωση του εισοδήματός τους με de minimis

Ακόμη μια φορά παραγωγοί ελιάς Καλαμών στην Αιτωλοακαρνανία είναι σε απόγνωση! Εκτός από τα υψηλά κόστη που έχουν να αντιμετωπίσουν, πλέον πολλοί απ’ αυτούς είναι αντιμέτωποι και με το γλοιοσπόριο, το οποίο έχει «σαρώσει» αρκετές περιοχές του νομού.

Η Διεπαγγελματική Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάπτυξη μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών στους παραγωγούς παρατηρώντας τις βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου και την αυξημένη υγρασία σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Ωστόσο αρκετές βροχοπτώσεις είχε και ο Νοέμβριος, με αποτέλεσμα ακόμη και οι παραγωγοί που είχαν πάρει τα μέτρα τους, να αντιμετωπίσουν το αναπόφευκτο και να δουν τις καλλιέργειες τους να τις “σαρώνει” το γλοιόσποριο.

Οι Οινιάδες, το Μεσολόγγι, το Αιτωλικό και η Σταμνά είναι περιοχές που διαθέτουν αρκετές καλλιέργειες ελιάς Καλαμών και οι οποίες έχουν βρεθεί στο έλεος του

γλοιοσπορίου, ενώ το ακόμη πιο δυσάρεστο είναι ότι η ασθένεια αυτή πιθανότατα θα «βγει» και την επόμενη χρονιά, διότι ο μύκητας θα υπάρχει στο έδαφος. Άρα του χρόνου οι περιοχές που μαστίζονται τώρα από το γλοιοσπόριο πιθανόν θα έχουν να αντιμετωπίσουν πάλι το ίδιο πρόβλημα, αν οι συνθήκες είναι ξανά ευνοϊκές.

Οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ, καθώς οι μυκητολογικές ασθένειες δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΕΛΓΑ.

Οι Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις (ΚΟΕ – πρώην ΠΣΕΑ) αφορούν τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κάτι που θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να αποζημιωθούν οι ετεροεπαγγελματίες αγρότες. Αυτό που μένει είναι στους παραγωγούς που έχουν ζημιές να τους χορηγηθούν ενισχύσεις de minimis για απώλεια εισοδήματος παραγωγών.

Ο Προϊστάμενος του ΕΛΓΑ του Υποκαταστήματος Αγρινίου Βασίλης Φέζος που μίλησε στη «Συνείδηση» ανέπτυξε πλήρως το πρόβλημα που έχει ανακύψει στους ελαιοπαραγωγούς από το γλοιοσπόριο.

Συγκεκριμένα ο κ. Φέζος τόνισε: «Στις ελιές ποικιλίας κυρίως καλαμών, σε πολλά σημεία της Αιτωλοακαρνανίας, έχει παρουσιαστεί γλοιοσπόριο, το οποίο είναι σε έντονο βαθμό. Αυτό οφείλεται στις παρατεταμένες βροχοπτώσεις και την υγρασία που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και η οποία ευνοεί τις μυκητολογικές προσβολές.

Ο ΕΛΓΑ Αγρινίου έχει ενημερώσει προ ημερών την κεντρική Διοίκηση, τόσο για το γλοιοσπόριο, όσο και για άλλες ζημιές που υπάρχουν στο νομό. Όμως θα πρέπει να διευκρινίσουμε και να τονίσουμε ότι ο ΕΛΓΑ δεν καλύπτει ασθένειες μυκητολογικές αλλά και εντομολογικές.

Το γλοιοσπόριο είναι σε έξαρση. Δεν εντοπίζεται όμως μόνο σε αμελείς παραγωγούς που μπορεί να μην έκαναν τους απαραίτητους ψεκασμούς, αλλά παρουσιάζεται και σε παραγωγούς που έκαναν τους ψεκασμούς και εξάντλησαν κάθε πιθανότητα για να μην πληγούν από το γλοιοσπόριο.

Η ασθένεια του γλοιοσπορίου «χτύπησε» τις Οινιάδες, το Μεσολόγγι, το Αιτωλικό και την Σταμνά. Το κακό είναι ότι φέτος θα μείνουν μεγάλες ποσότητες ελιών αμάζευτες λόγω γλοιοσπορίου, ενώ η ασθένεια αυτή ενδέχεται να «βγει» και την επόμενη χρονιά διότι ο μύκητας αυτός (το γλοιοσπόριο) θα υπάρχει στο έδαφος, άρα του χρόνου οι περιοχές που μαστίζονται τώρα από το γλοιοσπόριο θα έχουν να αντιμετωπίσουν πάλι το ίδιο πρόβλημα, εκτός αν του χρόνου η χρονιά δεν θα είναι ευνοϊκή και δεν υπάρξουν τόσες πολλές βροχές».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»