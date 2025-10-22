Σε δωρεάν διήμερο για νέους 18-28 ετών προσκαλούν οι Πρόσκοποι Αγρινίου!

Οι Πρόσκοποι του Αγρινίου στο πλαίσιο ενημέρωσης των νέων για τον εθελοντισμό και την προσφορά, διοργανώνει και προσκαλεί τους νέους 18 έως 28 ετών σε ένα διήμερο γνωριμίας με ποικίλες δραστηριότητες!

Η ανακοίνωση:

Είσαι φοιτητής ή νέος 18–28 ετών;

Αγαπάς τη φύση, την περιπέτεια και την καλή παρέα;

Τότε αυτή η εμπειρία είναι για σένα!

Οι Πρόσκοποι Αγρινίου σε προσκαλούν σε ένα μοναδικό διήμερο γνωριμίας με τον Προσκοπισμό, στις 8 και 9 Νοεμβρίου στο κατασκηνωτικό κέντρο Αγίας Σοφίας Θέρμου.

Μας περιμένουν:

Διαδρομές στη φύση

Ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες περιπέτειας

Βραδινή συντροφιά γύρω από τη φωτιά

Νέες γνωριμίες και εμπειρίες

Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν, με διαμονή στο χώρο του κατασκηνωτικού κέντρου.

Να έχετε μαζί σας: υπνόσακο, πρόχειρα ρούχα, παπούτσια πορείας, αδιάβροχο, την καλή σου διάθεση και το χαμόγελο σου!

Μουσικό όργανο (πχ κιθάρα, κλπ) επιθυμητό!

Πότε:

8–9 Νοεμβρίου

Πού: Κατασκηνωτικό Κέντρο Αγίας Σοφίας, Θέρμο

Διοργάνωση: Πρόσκοποι Αγρινίου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972851049, Όλγα Δημητράντζου.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν!!!!

Δήλωσε συμμετοχή και έλα να ζήσεις κάτι διαφορετικό!

Δηλώσεις συμμετοχής: https://docs.google.com/.../10N3ufC56lgKZ9d.../viewform...

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!!!

Διήμερο Γνωριμίας με τον Προσκοπισμό

Αγία Σοφία Θέρμου | 8–9 Νοεμβρίου 2025

Διοργάνωση: Πρόσκοποι Αγρινίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

15:30 – Αναχώρηση από το 1ο Σύστημα Προσκόπων Αγρινίου ( κοντά στο Πανεπιστήμιο)

Συνάντηση, συγκέντρωση υλικών και επιβίβαση στο πούλμαν.

16:00 – Άφιξη στο Θέρμο & εγκατάσταση στο Κατασκηνωτικό Κέντρο Αγίας Σοφίας

Τακτοποίηση στους χώρους, γνωριμία με τον χώρο και τους συμμετέχοντες.

17:00 – γνωριμία συμμετεχόντων και με το χώρο διημέρου

Διασκεδαστικές δραστηριότητες για να γνωριστούμε όλοι καλύτερα.

18:30 – προετοιμασία γεύματος, ψήσιμο σουβλάκια σαλάτες...

20:00 – Βραδινό φαγητό

21:00 – Βραδινή φωτιά & προσκοπική βραδιά

Μουσική, παιχνίδια, ιστορίες, χαλάρωση και καλή παρέα γύρω από τη φωτιά.

23:30 – Ώρα ξεκούρασης / Ύπνος

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

08:30 – Ξύπνημα & Πρωινό

09:30 – Πεζοπορία – πορεία στο μονοπάτι προς τους Δίδυμους Καταρράκτες Αγίας Σοφίας

Εξερεύνηση της φύσης με δραστηριότητες προσανατολισμού και συνεργασίας.

16:00 – Επιστροφή στο κατασκηνωτικό

Αναστοχασμός – “Τι κρατάω από το διήμερο”

Μικρός κύκλος συζήτησης και κλείσιμο της δράσης.

17:00 Αναχώρηση για Αγρίνιο