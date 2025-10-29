Σε δημόσια διαβούλευση έργο για νέο αιολικό με αποθήκευση ενέργειας στα Κρεμαστά

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το έργο της παρούσας περιβαλλοντικής μελέτης, που αφορά σε «Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 225MW με Ενσωματωμένη Διάταξη Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας και Δυνατότητα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που Απορροφάται από το Δίκτυο», στη Θέση Κρεμαστά, των Δήμων Αμφιλοχίας & Αγρινίου, Δημοτικές Ενότητες Ινάχου & Παρακαμπύλιων, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Φορέας του έργου είναι η ΕΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως την 1/1/2026.

Το προφίλ του έργου

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το έργο αφορά στην Εγκατάσταση Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση της ανεξάντλητης και φιλικής προς το περιβάλλον αιολικής ενέργειας.

Ο Αιολικός Σταθμός με σταθμό αποθήκευσης θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και θα είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με όλες τις αναγκαίες γραμμές διασύνδεσης με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις προστασίας, ελέγχου κλπ. Η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού θα είναι 225MW και η μέγιστη ισχύς λειτουργίας του θα είναι 112,5MW.

Βασικά στοιχεία του έργου

Ο Αιολικός σταθμός στη θέση «Κρεμαστά» θα είναι συνολικής ονομαστικής ισχύος 225MW και ισχύος λειτουργίας 112,5MW και θα αποτελείται από πενήντα (50) ΑΓ τύπου VESTAS. Από αυτές οι σαρανταέξι (46) είναι τύπου VESTAS V163-4,5MW ονομαστικής ισχύος 4,5MW και ισχύος λειτουργίας 2,25MW έκαστη. Δύο (2) Α/Γ είναι τύπου VESTAS V163-4,5MW ονομαστικής ισχύος 4,5MW και ισχύος λειτουργίας 2,3MW έκαστη. Δύο (2) Α/Γ είναι τύπου VESTAS V120-2,2MW ονομαστικής ισχύος 2,2MW και ισχύος λειτουργίας 2,2MW έκαστη. Η διάμετρος της ανεμογεννήτριας τύπου VESTAS V163-4,5MW είναι 163μ και το ύψος του πυλώνα είναι 113μ . Η διάμετρος της ανεμογεννήτριας τύπου VESTAS V120-2,2MW είναι 120μ και το ύψος του πυλώνα είναι 137μ.

Η μονάδα αποθήκευσης συσσωρευτών θα αφορά στην εγκατάσταση Συσσωρευτών Μέγιστης Ισχύος Έγχυσης 112,5 MW, Εγκατεστημένης Χωρητικότητας 313 MWh και Εγγυημένης Ωφέλιμης Χωρητικότητας 225 MWh.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου απαιτούνται έργα υποδομής μικρής κλίμακας τα οποία συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω.

Έργα Υποδομής

Διαμόρφωση πλατειών ανέγερσης ΑΓ: Σε κάθε θέση ανέγερσης ΑΓ θα διαμορφωθεί κατάλληλος επίπεδος χώρος (πλατεία) επιφάνειας περίπου 4.6 στρέμματα για τη συναρμολόγηση των διαφόρων τμημάτων των ΑΓ (πύργος, γεννήτρια, υποσυστήματα κλπ) και την ευκολία χειρισμών των οχημάτων ανύψωσης των ΑΓ.

Θεμελίωση ΑΓ: Θα γίνει εκσκαφή για τη θεμελίωση κάθε ΑΓ. Η εκσκαφή θα είναι κυκλική διατομής 25.0 m και βάθους 3.0 m. Μέσα στην εκσκαφή θα σκυροδετηθεί η βάση της κάθε ΑΓ. Μετά την ανέγερση της ΑΓ όλη η βάση θα επιχωθεί με τα υλικά της εκσκαφής και ο χώρος θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Η μόνη κατάληψη χώρου θα είναι η επιφάνεια του πύργου στήριξης της ΑΓ διαμέτρου περίπου 5.5 m.

Διάνοιξη τάφρων καλωδίων: Αφορά τη διέλευση, καλωδίων ισχύος και ασθενών ρευμάτων, τοποθέτηση καλωδίων και επιχωμάτωση αυτών. Για την ηλεκτρολογική σύνδεση των ΑΓ, θα κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο κατά μήκος των οδών, από το οποίο θα οδεύουν τα καλώδια Μ.Τ., τα καλώδια ασθενών ρευμάτων και το δίκτυο γείωσης. Οι τάφροι όδευσης των καλωδίων θα επιχωθούν με τα υλικά εκσκαφής και θα επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση.

Κέντρο ελέγχου αιολικού σταθμού: Θα διαμορφωθούν χώροι για τα κέντρα ελέγχου από τα οποία θα επιλεγεί η εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων -τύπου ISOBOX.

Σταθμός αποθήκευσης: Το ένα γήπεδο του σταθμού αποθήκευσης θα βρίσκεται πλησίον του οικίσκου ελέγχου ΟΕ4, το δεύτερο πλησίον του προτεινόμενο νέου Υποσταθμόυ (Υ/Σ) «Μέγας Λάκκος» και το τρίτο πλησίον του προτεινόμενου νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) «Ραϊνα». Ο σταθμός αποθήκευσης (ΣΑΗΕ) θα αποτελείται από εξοπλισμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας SUNGROW.

Σύνδεση με το δίκτυο

Η σύνδεση του βορειοδυτικού τμήματος, συγκεκριμένα των ΑΓ1 έως ΑΓ27, προτείνεται να γίνει από τον προτεινόμενο νέο Υποσταθμό (Υ/Σ) Ανύψωσης Τάσης 33/150 kV «Πύργος», στο αδειοδοτημένο με ΑΕΠΟ τμήμα, εντός υφιστάμενων οδών με εναέριο καλώδιο 33kV συνολικού μήκους 1797.19 m. Οι οικίσκοι ελέγχου του εξεταζόμενου τμήματος, προτείνεται να συνδεθούν στον προτεινόμενο νέο ΥΣ «ΠΥΡΓΟΣ», με υπόγειο καλώδιο 33kV, εντός υφιστάμενων και νέων οδών.

Η σύνδεση του νοτιοανατολικού τμήματος του έργου, συγκεκριμένα των ΑΓ28 έως ΑΓ50 με το δίκτυο προτείνεται να γίνει, στον προτεινόμενο νέο Υποσταθμό (Υ/Σ) Ανύψωσης Τάσης 33/150 kV «Ράινα», βορειοανατολικά του ΚΥΤ Αχελώου, στο ΚΥΤ Αχελώου, εντός υφιστάμενων οδών με υπόγειο καλώδιο 33 kV. Οι οικίσκοι ελέγχου ΟΕ5 και ΟΕ6, του τμήματος των ΑΓ28 έως ΑΓ43 συνδέονται στον προτεινόμενο νέο Υποσταθμό (Υ/Σ) Ανύψωσης Τάσης 33/150kV «ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΟΣ», ο οποίος έπειτα συνδέεται με τον προτεινόμενο νέο Υποσταθμό (Υ/Σ) Ανύψωσης Τάσης 33/150kV «Ράινα» με υπόγειο καλώδιο.

Νέοι υποσταθμοί 33/150kV «ΡΑΪΝΑ», «ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΟΣ» και «ΠΥΡΓΟΣ»: Στους νέους Υποσταθμούς θα γίνει ανύψωση της τάσης από τα 33kV στα 150kV έτσι ώστε η παραγόμενη ισχύς να μπορεί να διοχετευθεί μέσω υπογείου δικτύου 150kV στο σύστημα.

Έργα Οδοποιίας

Πρόσβαση: Η πρόσβαση στα πολύγωνα του ΑΣ στη θέση «Κρεμαστά» θα πραγματοποιηθεί μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου της περιοχής.

Βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας: Για τις ανάγκες κατασκευής του ΑΣ θα απαιτηθούν εργασίες βελτίωσης υφιστάμενων οδών πρόσβασης. Το συνολικό μήκος βελτίωσης της υφιστάμενης οδοποιίας, είναι περίπου 27992 m.

Εσωτερική οδοποιία -Διάνοιξη νέας δασικής οδοποιίας: Για την εσωτερική διασύνδεση των ανεμογεννητριών θα απαιτηθεί η διάνοιξη νέων δασικών δρόμων, συνολικού μήκους περίπου 43090 m που θα ενώνει τις θέσεις των ανεμογεννητριών με τον υφιστάμενο δρόμο, ώστε να μπορεί να γίνεται ανεμπόδιστα η κυκλοφορία στο χώρο του αιολικού σταθμού.

Παράλληλα θα κατασκευαστούν δύο ιρλανδικές διαβάσεις ώστε να προσπεραστεί το ρέμα «Ζέρβας Αγρινίου» μήκους 401 m και 208 m περίπου έκαστη.

Χωροθέτηση

Το σύνολο του έργου χωροθετείται στις Δημοτικές Ενότητες Ινάχου, Παρακαμπύλιων και Αγρινίου των Δήμων Αμφιλοχίας και Αγρινίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

