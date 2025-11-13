Σε δημόσια διαβούλευση 50 ανεμογεννήτριες σε Παρακαμπύλια και Ίναχο Αιτωλοακαρνανίας

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση 50 ανεμογεννητριών με σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στις Δ.Ε. Παρακαμπυλίων και Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας, με την Επιτροπή Αγώνα Ευρυτάνων και Αιτωλοακαρνάνων και την Επιτροπή Ενεργών Πολιτών Αμφιλοχίας να καλούν σε διαδικτυακή συνάντηση για ενημέρωση και προγραμματισμό δράσεων κατά του έργου.

Σε ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα Ευρυτάνων και Αιτωλοακαρνάνων για τις Βιομηχανικές ΑΠΕ και της Επιτροπής Ενεργών Πολιτών Αμφιλοχίας για τις «Βιομηχανικές ΑΠΕ»:

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από τις 24-10-25 έως τις 31-12-25 στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) (https://platform.eprm.ypen.gr/#/applications/1879/aepo_creation) η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) μέγιστης ισχύος λειτουργίας 112.5 MW με τα συνοδά έργα αυτού και με σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» πέριξ της τεχνητής λίμνης Καστρακίου, της Δ.Ε. Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας και στις Δ.Ε. Παρακαμπυλίων και Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου (στην μελέτη, η θέση του έργου αναφέρεται ως “ΚΡΕΜΑΣΤΑ”).

* Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση μπορούμε να βρούμε την ΜΠΕ του έργου, να ενημερωνόμαστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και του κοινού καθώς και να συμμετέχουμε στην υπόψη διαβούλευση, μόνο εάν είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ και στην συνέχεια συνδεθούμε με όνομα χρήστη και κωδικό.

Περιβαλλοντικός Μελετητής: Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Κατσανεβάκη Μαριάννα

Αδειοδοτούσα αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Διαβάστε αναλυτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με την ΜΠΕ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/document/d/1wUgjspx-ot9Kr2B_WOimrUHl9vqhq2ljy53FgGrNJtc/edit?usp=sharing

Κάλεσμα για διαδικτυακή συνάντηση την Παρασκευή 14-11-2025, στις 8 το βράδυ:

Προσκαλούμε τους Προέδρους Κοινοτήτων, τους Συλλόγους όπως και κάθε ενδιαφερόμενο συμπολίτη μας στην διαδικτυακή συνάντηση-συζήτηση για ενημέρωση-προγραμματισμό των επόμενων δράσεων κατά της εγκατάστασης των συγκεκριμένων ανεμογεννητριών με αποθήκευση.

Το link της διαδικτυακής συνάντησης: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVlYjBjMjQtYTg1Ny00ZDcyLWE5ZTAtODE4YWUyYjQ1NjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%227b5b2211-634e-4233-bf08-aa57292c9c97%22%7d

Παρακαλούμε μοιραστείτε την παρούσα ανακοίνωση. Η συμμετοχή όλων μας είναι καθοριστικής σημασίας!

Ο μελετητής του έργου ταυτίζεται με τον φορέα, καθώς αμφότεροι διαθέτουν τα ίδια ακριβως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο), παρόμοια email (της μορφής “…@estiaconsulting.gr”) και ίδια επίθετα προσώπων (Κατσανεβάκης – Κατσανεβάκη), όπως απλά διαπιστώνεται στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης του έργου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξιοπιστία της ΜΠΕ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το εν λόγω έργο ήταν από την ίδια εταιρία κατατμημένο σε 50 δήθεν «ανεξάρτητους» ΑΣΠΗΕ με 1 ανεμογεννήτρια ο καθένας και επομένως οι ΑΣΠΗΕ αυτοί εντασσόταν σε έργα Κατηγορίας Β (μικρότερης κλίμακας). Δηλαδή οι 50 ανεμογεννήτριες θα αδειοδοτούνταν μια-μια από την Περιφέρεια και όχι από το ΥΠΕΝ ως ενιαίο έργο, ΧΩΡΙΣ δημόσια διαβούλευση όπως ορίζει η νομοθεσία για τα έργα Κατηγορίας Β΄. Η ενοποίηση του έργου προέκυψε ύστερα από τις άμεσες και σφοδρές αντιδράσεις Προέδρων Κοινοτήτων, τοπικών Συλλόγων και πολιτών της περιοχής (άνοιξη 2024). Αν και κατόπιν όλων των ανωτέρω καταρρίπτεται η αξιοπιστία της υπό διαβούλευση Μελέτης όπως και η σκοπιμότητα-χρησιμότητα του έργου και η φερεγγυότητα του φορέα-μελετητή, θα αναφερθούν ενδεικτικές αστοχίες αυτής:

υποεκτίμηση των επιπτώσεων του έργου (οπτική-ηχητική όχληση, πολύ κοντινή απόσταση από κατοικημένες περιοχές) όσον αφορά την επίδραση στην υγεία, και τις οικονομικές-επαγγελματικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής, ειδικά όσον αφορά την περιοχή της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων, καθώς οι ανεμογεννήτριες, οι μπαταρίες και οι νέοι υποσταθμοί ανύψωσης τάσης θα βρίσκονται σε πάρα πολύ κοντινές αποστάσεις από οικίες (οικισμοί Ραΐνα, Σαργιάδα, Αμπέλια, Βαϊνάρι, Αυλακιές). υποεκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στην ορνιθοπανίδα: πρόχειρη σύνταξη της ΕΟΑ του έργου, καθώς εξετάζει την επίδραση της κατασκευής και λειτουργίας μόνο 7 ανεμογεννητριών και όχι το σύνολο των 50 ανεμογεννητριών του έργου. δεν υπάρχει παράρτημα φυτοτεχνικής μελέτης εντός της ΜΠΕ για την αποκατάσταση του τοπίου, παρά την μεγάλη ζώνη κατάληψης των 1.740 στρ. του έργου δεν αναφέρει καθόλου την μη ύπαρξη εθνικού χωροταξικού πλαισίου για τους Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, μιας τεχνολογίας άκρως επικίνδυνης και καθόλου δοκιμασμένης στην Ελλάδα, με πολλά ατυχήματα εκδήλωσης πυρκαγιάς σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συσσωρευτές λιθίου (μπαταρίες) μπορούν να θέσουν ιδιαίτερους κινδύνους ασφάλειας επειδή περιέχουν έναν εύφλεκτο ηλεκτρολύτη, με αποτέλεσμα να ενέχουν σοβαρούς κινδύνους εκρήξεων και πυρκαγιών. υποεκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων του έργου σε σχέση με τα σχεδιαζόμενα έργα ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή δεν λαμβάνει υπόψη ότι είναι αδύνατη -χωρίς σοβαρές παρεμβάσεις- η διέλευση βαρέων οχημάτων μεγάλου μήκους (30 μέτρων, τουλάχιστον) για την μεταφορά των ανεμογεννητριών και λοιπών βαρέων εργοταξιακών μηχανημάτων (ενδεικτικά, θα χρησιμοποιηθεί γερανός 600 τόνων) από τον στενό, με κλειστές στροφές & παλαιά γεφύρια δρόμο Αγρινίου-Καρπενησίου ο οποίος μάλιστα διασχίζει 7 οικισμούς για να φτάσει στην περιοχή του έργου. δεν λαμβάνει υπόψη τα ευρήματα σημαντικής ανακάλυψης οστών νεολιθικού ανθρώπου (Homo sapiens) ηλικίας περίπου 7000 ετών, από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας (ΕΠΣ) σε ένα από τα πολλά σπήλαια στην περιοχή Πραντικό Αμοργιανών του δήμου Αμφιλοχίας. δεν αναφέρονται οι ακριβείς θέσεις και τα μεγέθη των εργοταξίων, αποθεσιοθαλάμων, σπαστήρων και παρασκευαστηρίου σκυροδέματος. παρουσιάζει ψευδή κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής από υποτιθέμενο μετεωρολογικό σταθμό της ΕΜΥ, ο οποίος -σύμφωνα πάντα με την ΜΠΕ του έργου- βρίσκεται στην Σαργιάδα και απέχει από την θέση εγκατάστασης του έργου περίπου 700 μ.!. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων της Σαργιάδας, αλλά και σύμφωνα με το επίσημο site της ΕΜΥ, δεν υπάρχει κάποιος μετεωρολογικός σταθμός της ΕΜΥ στην περιοχή του έργου (οι πλησιέστεροι βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά, στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι). Σε αρκετά σημεία παραλείπονται λέξεις, γίνονται ορθογραφικά λάθη και χρησιμοποιείται ξεκάθαρα η μέθοδος «αντιγραφή-επικόλληση» από άλλες ΜΠΕ. Τέλος, στην ΜΠΕ αναφέρεται με θρασύτητα και για λόγους ξεκάθαρα αποπροσανατολισμού, το εξής: …«συνεργασία με την τοπική κοινωνία στην αποκόμιση των ανταποδοτικών πόρων κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου προς την τοπική κοινωνία…».

Ως δημότες των δύο Δήμων και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, όμως, διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι απορρίπτουμε στο ακέραιο τόσο την αποκόμιση δήθεν «αντισταθμιστικών πόρων», όσο και την υλοποίηση του προτεινόμενου – φαραωνικού μεγέθους – έργου που θα ισοπεδώσει φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά, δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα και δημόσια υγεία μια για πάντα.

Ο βομβαρδισμός για την αδειοδότηση έργων βιομηχανικών ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες, πλωτά φωτοβολταϊκά, αντλησιοταμιεύσεις και μικρά υδροηλεκτρικά) στην περιοχή των λιμνών του Αχελώου συνεχίζεται με συνολικά 27 έργα σε δημόσια διαβούλευση από τον Δεκέμβριο του 2023, έως και σήμερα.

Είναι απολύτως βέβαιο ότι η εγκατάσταση 50 ανεμογεννητριών, μπαταριών και νέων υποσταθμών, μαζί με όλα τα υπόλοιπα σχεδιαζομενα έργα ΑΠΕ (αντλησιοταμιεύσεις, πλωτά φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά) θα αποτελέσουν τον οριστικό ξεριζωμό των κατοίκων και την ταφόπλακα για οποιαδήποτε προσπάθεια ήπιας ανάπτυξης και ανάδειξης του ορεινού και παραλίμνιου τοπίου της περιοχής, που άρχισε σιγά σιγά να υλοποιείται τα τελευταία χρόνια.

Οι πολίτες ζητούν εγγράφως την ανάληψη της ευθύνης των 2 Δήμων:

Όπως και σε όλες τις δημόσιες διαβουλεύσεις ΜΠΕ για έργα ΑΠΕ στην περιοχή μας, έτσι και στην προκειμένη, έχει αποσταλεί γραπτό αίτημα της Επιτροπής Ενεργών Πολιτών Αμφιλοχίας για τις «ΒΑΠΕ» και της επιτροπής Ευρυτάνων & Αιτ/νων -το οποίο στην ουσία μεταφέρει παράλληλα και την αγωνία χιλιάδων συμπολιτών μας- προς τους 2 Δήμους και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την ανάληψη δαπάνης της σύνταξης τεκμηριωμένων αντιρρήσεων από εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο, κατά της υλοποίησης του συγκεκριμένου ΑΣΠΗΕ.

Επιπρόσθετα, έχει αποσταλεί και σχετικό έγγραφο-αίτημα προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την παροχή τεκμηριωμένων αρνητικών γνωμοδοτήσεων.

Καλούμε:

Τους δημότες των Δήμων Αγρινίου και Αμφιλοχίας και κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερωθούν-διαδώσουν προς πάσα κατεύθυνση την παρούσα επιστολή και να καταθέσουν ενστάσεις στο ΗΠΜ. Επίσης, καλούμε τους συλλόγους και τις τοπικές κοινότητες πέριξ της λίμνης Καστρακίου να λάβουν αρνητικές αποφάσεις και να οδηγήσουν με κάθε πίεση, τους 2 Δήμους και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να γνωμοδοτήσουν αρνητικά με επιστημονικά τεκμηριωμένες ενστάσεις. Τους 2 Δήμους να καλύψουν από κοινού την δαπάνη για σύνταξη τεκμηριωμένων από εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο ενστάσεων πολιτών (έντυπο Δ11), κατά της εγκατάστασης του συγκεκριμένου έργου που τίθενται σε διαβούλευση. Τις αρμόδιες υπηρεσίες να μελετήσουν σοβαρά τα αναγραφόμενα της υπόψη ΜΠΕ και να μην προσυπογράψουν την περαιτέρω καταστροφή της περιοχής του Αχελώου, καταθέτοντας τεκμηριωμένες αρνητικές γνωμοδοτήσεις.

Επιτροπή Αγώνα Ευρυτάνων & Αιτωλοακαρνάνων για τις Βιομηχανικές ΑΠΕ,

Επιτροπή Ενεργών Πολιτών Αμφιλοχίας για τις «Βιομηχανικές ΑΠΕ»