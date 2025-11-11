Σε δεύτερο πλάνο το Πλατυγιάλι

Το λιμάνι της Πάτρας φαίνεται να επιλέγεται ως βάση για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, με το Πλατυγιάλι να παραμένει σε δεύτερο πλάνο ως εναλλακτική λύση για μελλοντικά σχέδια στη θάλασσα.

Το λιμάνι της Πάτρας όπως φαίνεται θα είναι αυτό που σε πρώτη φάση τουλάχιστον θα υποστηρίξει τις εξορύξεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η συμφωνία ανάμεσα στην Exxon Mobil, τη Helleniq Energy και τη Εnergean για το block 2 του Ιονίου ανοιχτά της Κέρκυρας εκτιμάται ότι θα φέρει την ερευνητική γεώτρηση μέσα στο 2027. Απομένει να αποσαφηνιστεί ποια θα είναι η χερσαία βάση τον εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Όλα όμως δείχνουν ότι θα είναι το λιμάνι της Πάτρας, από τη στιγμή που ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα έχουν κρατήσει «παγωμένο» το Προεδρικό Διάταγμα με το master plan του λιμανιού που έχει την αντίστοιχη πρόβλεψη.

Υπενθυμίζεται ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την θεσμοθέτηση του θαλασσίου πάρκου στο Ιόνιο πέλαγος πρότεινε ως εναλλακτική λύση και το λιμάνι του Πλατυγιαλιού στον Αστακό. Ενώ θα πρέπει πάντως να σημειωθεί πως ούτε το «παγωμένο» σχέδιο για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα έχει βρει τη λιμενική βάση που θα διευκολύνει τη μελλοντική εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στη θάλασσα. Θεωρητικά τουλάχιστον και όσο η τουριστική επένδυση “Nautilus project” παραμένει στις μακέτες, το λιμάνι του Πλατυγυαλιού θα συνεχίσει να περιλαμβάνεται έστω και ως εναλλακτική επιλογή σε μελλοντικές συζητήσεις για σχέδια στη θάλασσα (είτε εξορύξεις, είτε αιολικά πάρκα) που απαιτούν σημαντικές υποδομές σε λιμάνια για την υποστήριξή τους.

Εφημερίδα «Συνείδηση»