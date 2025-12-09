Σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα η φωταγώγηση του δέντρου στο Μεσολόγγι

Πλήθος κόσμου, παιδικά χαμόγελα και γιορτινή διάθεση γέμισαν την κεντρική πλατεία στο Μεσολόγγι, για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η ανακοίνωση του δήμου Μεσολογγίου:

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών, μικρών παιδιών και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025, η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, στην κεντρική πλατεία Μάρκου Μπότσαρη, σηματοδοτώντας την έναρξη των φετινών χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων.

Ο Δήμαρχος της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, Θανάση Μαυρομμάτη, και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλωσόρισε τον κόσμο και ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους, ενώ στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι, μέτρησαν αντίστροφα για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και χαράς.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα ενίσχυσαν οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες της Φιλαρμονικής του Δήμου «Χρήστος Καψάλης», που συνόδευσαν μουσικά τη βραδιά, ενώ ακολούθησε ζωντανό μουσικό πρόγραμμα από το αγαπημένο συγκρότημα PassepartouT, το οποίο ξεσήκωσε το κοινό.

Η πλατεία γέμισε παιδικά χαμόγελα και χρώματα, με καρουζέλ, έλκηθρο με ταράνδους και μασκότ που επεφύλασσαν μικρές εκπλήξεις για τα παιδιά, μπαλόνια και γλυκίσματα, face painting, καθώς και ζεστή σοκολάτα, προσφορά του Cellina – Νίκος Διαμαντόπουλος. Μελομακάρονα και αναψυκτικά προσέφεραν τα καταστήματα Λύρος, Μελισσάκι, Σουσάμι και Zoomserie, τα οποία ο Δήμος ευχαριστεί θερμά για τη συμβολή τους στο γιορτινό κλίμα της βραδιάς.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Σύλλογος Γυναικών «Άρτεμις» και το 1ο ΚΔΑΠ Μεσολογγίου, προσθέτοντας ζωντάνια και χαρά στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή της πόλης.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση και εύχεται καλές γιορτές, με υγεία, αισιοδοξία και φως σε κάθε σπίτι. Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το πρόγραμμα όλων των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου στον σύνδεσμο: http://messolonghi.gov.gr/?p=22127

Δείτε φωτογραφίες: