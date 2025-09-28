Σε αναβρασμό οι αγρότες και της Αιτωλοακαρνανίας: Περιμένουν λύση για τον ΑΤΑΚ

Σε αναβρασμό οι αγρότες και της Αιτωλοακαρνανίας όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση", σύμφωνα με την οποία περιμένουν λύση για τον ΑΤΑΚ. Σύσκεψη αγροτών τη Δευτέρα στη Βόνιτσα, ενόσω αναμένεται ρύθμιση από την Κυβέρνηση για τις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ. Τι λέει ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μεδεώνος, Φώτης Τσιβγέλης

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Καζάνι που βγάζει» είναι ο αγροτικός κόσμος όλης της χώρας, όπως και της Αιτωλοακαρνανίας, έχοντας φτάσει ένα βήμα πριν τις κινητοποιήσεις. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τους καθυστέρησε τις επιδοτήσεις, ενώ εξαιτίας του σκανδάλου αυτού, όπως τονίζουν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ακόμη ένα «χτύπημα», με τον ΑΤΑΚ (Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου), που πρέπει να είναι δηλωμένος στο δικό τους Ε9 ή σ’ αυτό του μισθωτή τους, ώστε να μπορέσουν να πάρουν τις επιδοτήσεις.

Η υποχρεωτικότητα της αναγραφής του ΑΤΑΚ σε κάθε δηλούμενο αγροτεμάχιο δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στους πραγματικούς αγρότες, τα οποία δεν αποκλείεται να τους οδηγήσουν εκτός επιδοτήσεων!

Στόχος ήταν ο μηδενισμός των ψευδών δηλώσεων από αυτούς που δεν είναι επαγγελματίες αγρότες και η σύνδεση των αγροτεμαχίων με το Κτηματολόγιο και με το Ε9, ώστε έτσι να εξασφαλιστεί ότι τις ενισχύσεις τις λαμβάνουν πραγματικοί αγρότες ή κτηνοτρόφοι. Ωστόσο, το ΑΤΑΚ δημιουργεί τόσο προβλήματα στους πραγματικούς αγρότες, όπου τελικά δεν αποκλείεται να τους οδηγήσει ακόμη και εκτός επιδοτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μεδεώνος, Φώτης Τσιβγέλης, μιλώντας στη «Σ» ανέπτυξε το ζήτημα και παρουσίασε κάποιος βασικούς λόγους που το ΑΤΑΚ δημιουργεί πρόβλημα στους πραγματικούς αγρότες.

Συγκεκριμένα ο κ. Τσιβγέλης επεσήμανε: «θεωρούμε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει το ΑΤΑΚ στο να εντοπίσει τους παράνομους αγρότες και τους μη παράνομους. Θεωρούμε ότι ο εντοπισμός πρέπει να γίνει στην παραγωγή και Πολιτεία μπορεί να το κάνει αν το επιθυμεί, διότι εύκολα μπορεί να διασταυρώσει αν κάποιον είναι πραγματικός αγρότης, κτηνοτρόφος ή όχι, από τις «κινήσεις» που γίνονται ή δεν γίνονται από τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες και από τις προμήθειες που χρειάζεται έναν πραγματικός αγρότης για την καλλιέργειά του και ένας πραγματικός κτηνοτρόφος για να ταΐσει και να συντηρήσει το κοπάδι του.

Δεν είναι λύση σε καμία περίπτωση το ΑΤΑΚ. Ίσως να το πρότεινε η Ε.Ε. ή να τους δέσμευσαν να το κάνουν από την Ε.Ε., αλλά προκύπτουν πολλά ζητήματα, ακόμη και ζητήματα που μπορεί να έχουν προκύψει από κληρονομιές που δεν επιτρέπει σε κάποιον να πάρει ΑΤΑΚ. Επίσης, στην περιοχή μας τα ενοικιαστήρια εκτάσεων για καλλιέργεια δεν αφορούν πολλά στρέμματα, όπως σε άλλες περιοχές που μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 100 στρέμματα, εδώ μπορεί να είναι μέχρι και 10 το πολύ στρέμματα. Ακόμη, άλλες περιοχές μπορεί να αντιμετωπίζουν θέματα ακόμη και με αναδασμούς και να μην γίνεται να πάρουν οι αγρότες των περιοχών αυτών ΑΤΑΚ ή υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις που γίνεται η καλλιέργεια από τον αγρότη και για διάφορους λόγους δεν μπορούν να λάβουν το ΑΤΑΚ. Συνεπώς, είναι αδικία να καλλιεργούν οι αγρότες και στην περιοχή μας φυσικά και να μην μπορούν να πάρουν το ΑΤΑΚ.

Αν ο έλεγχος γίνονταν στην παραγωγή θα μπορούσε να βρεθεί απευθείας για τον εκάστοτε αγρότη και μη αγρότη αν παράγει αν πουλάει, αν αγοράζει, τι αγοράζει κλπ και έτσι θα προέκυπτε αν κάποιος είναι ή όχι πραγματικός αγρότης.

Δόθηκε παράταση για το ΑΤΑΚ, αλλά δεν αλλάζει απολύτως τίποτε. Όποιος μπορούσε να βρει ΑΤΑΚ θα το έβρισκε. Η παράταση θεωρούμε ότι έγινε για το ΟΣΔΕ, είναι δικαιολογίες όμως και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας».

Σύσκεψη στη Βόνιτσα για «οργανωμένη απάντηση»

Αντιδρώντας οι Αιτωλοακαρνάνες αγρότες τη Δευτέρα πραγματοποιούν σύσκεψη στη Βόνιτσα. Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας και Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ακτίου-Βόνιτσας & Κατούνας-Μεδεώνων, καλούν σε σύσκεψη που διοργανώνουν τη Δευτέρα 29 Σεπτέμβρη, στις 11:00πμ, στον κινηματογράφο «ΛΑΪΣ», στη Βόνιτσα. Στην σύσκεψη αυτή θα μιλήσει ο Σπύρος Κοτοπούλης, πρόεδρος της ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας.

Η λύση που προωθεί η κυβέρνηση

Καθοδόν ρύθμιση από Δευτέρα: Απαλλαγή από υποχρέωση για ΑΤΑΚ μόνο σε εκτάσεις έως 20 στρέμματα

Την επίσημη ανακοίνωση με την οποία θα δοθεί μία λύση στο κεφαλαιώδες ζήτημα του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου στις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ, περιμένουν εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι, με το κλίμα των τελευταίων ημερών και τις διαρροές κυβερνητικών βουλευτών να προμηνύουν για ολιγοήμερη παράταση στην προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου για την συμπλήρωση του ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ 2025 σε συνδυασμό με την απαλλαγή υποχρέωσης ΑΤΑΚ για εκτάσεις μικρότερες ή ίσες των 20 στρεμμάτων.

Η απαλλαγή από την υποχρέωση για Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για τα αγροτεμάχια έως και 20 στρέμματα, φαίνεται πως θα είναι τελικά η λύση στον «γόρδιο δεσμό» του ΑΤΑΚ που προωθεί η κυβέρνηση, εν μέσω κλίματος πρωτοφανούς έντασης στις αγροτικές περιοχές. Οι αρμόδιοι εκτιμούν πως η κίνηση αυτή θα ικανοποιήσει το 90% των δυσεπίλυτων υποθέσεων με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου.

Κ. Τσιάρας: Αναστολή φορολογικών – ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όσους θανάτωσαν λόγω ευλογιάς τα κοπάδια τους

Την αναστολή των φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κτηνοτρόφων που έχουν θανατώσει τα κοπάδια τους ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι «πληρωμές χωρίς ελέγχους δεν θα γίνουν» θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών πόρων. Αναφέρθηκε, επίσης, στις επερχόμενες πληρωμές για ζωοτροφές και φερτά υλικά, στο σχέδιο εξυγίανσης του Οργανισμού, αλλά και στη μάχη για την αντιμετώπιση της ευλογιάς που πλήττει την κτηνοτροφία.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε, ότι «πληρωμές χωρίς να έχουν προηγηθεί ενδελεχείς και διασταυρωτικοί έλεγχοι δεν μπορούν να γίνουν», πρόσθεσε ότι «δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τις ροές των ευρωπαϊκών πόρων», και τόνισε ότι στόχος είναι «η δημιουργία επιτέλους ενός αξιόπιστου Οργανισμού που με διαφάνεια και δικαιοσύνη θα διανέμει τους πόρους χωρίς να υπάρχει καμία αμφισβήτηση».

Αναφερόμενος στα μέτρα για στήριξη των κτηνοτρόφων, είπε ότι επίκειται ψήφιση διάταξης από τη Βουλή, η οποία θα προβλέπει την αναστολή των υποχρεώσεων για τους κτηνοτρόφους που αναγκάσθηκαν να θανατώσουν τα ζώα τους, λόγω της ευλογιάς. Σημείωσε, δε, ότι ήδη βρίσκονται στην τελική φάση καταβολές όπως η στήριξη ύψους 63 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές σε εκείνους τους κτηνοτρόφους που είχαν έγκλειστα τα ζώα τους μέχρι τον Ιούνιο του 2025, επί πλέον αποζημιώσεις 20 εκατ. ευρώ για πληρωμές από τον Απρίλιο 2025 και μετά (μέχρι τέλος Μαρτίου είχαν καταβληθεί αποζημιώσεις 30 εκατ. ευρώ για ζώα που είχαν θανατωθεί).

Επανέλαβε ότι οι αποζημιώσεις που δίνονται στους Έλληνες κτηνοτρόφους είναι σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με άλλες χώρες (250 ευρώ ανά ζώο έναντι 95 ευρώ ανά ζώο στην υπόλοιπη ΕΕ).

Διαβεβαίωσε δε ότι θα υπάρξει προσπάθεια ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου μέσω κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, σημειώνοντας όμως πως «μεσούσης της περιόδου που η ευλογιά είναι σε έξαρση αυτό δεν επιτρέπεται να γίνει από τους Κανονισμούς της ΕΕ».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα "Συνείδηση"