ΣΔΥ Αγρινίου: Ο 57χρονος Μαλτέζος Παναγιώτης τερμάτισε στο Σπάρταθλον με δύναμη ψυχής

Το Αγρίνιο είχε τον δικό του εκπρόσωπο, στο Σπάρταθλον 2025, τον 57χρονο Μαλτέζο Παναγιώτη που με ψυχικές δυνάμεις και ήθος στάθηκε στην εκκίνηση να τρέξει στα βήματα του Φειδιππίδη.

Ο 57χρονος Μαλτέζος Παναγιώτης με καταγωγή από την Κατούνα και μέλος του ΣΔΥ Αγρινίου είναι η δεύτερη φορά που τερματίζει στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ.

Είναι αγαπητός σε όλους και άξιος θαυμασμού για τον αγώνα που έκανε αλλά και κάθε φορά που συμμετέχει σε αγώνες. Χθες (Κυριακή 28.9.25) τον είδαμε να τερματίζει στο άγαλμα του Λεωνίδα με χρόνο 35.17.11, ξεκινώντας από την Αθήνα.

Με την Κατούνα "φορεμένη" και κρατώντας το πανό του Συλλόγου, μας χάρισε στιγμές συγκίνησης και περηφάνιας.

Το ΣΠΑΡΤΑΘΟΝ λόγω της μεγάλης δυσκολίας του αγώνα έχουν τεθεί προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η συμμετοχή ενός αθλητή.

Ο κάθε δρομέας πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω τέσσερα κριτήρια:

Να έχει τερματίσει σε προηγούμενη συμμετοχή του στο Σπάρταθλον.

Σε προηγούμενη συμμετοχή του στο Σπάρταθλον και να έχει φτάσει τουλάχιστον ως το σημείο ελέγχου της Νεστάνης (172 χλμ) σε χρόνο 24:30 ωρών.

Να έχει τερματίσει σε αγώνα μεγαλύτερο των 200 χλμ. εντός του καθορισμένου χρόνου.

Να έχει τερματίσει σε κούρσα 100 χλμ σε χρόνο μικρότερο των 10:00 ωρών (άνδρες) και 10:30 ωρών (γυναίκες).

Ο ΣΔΥ Αγρινίου συγχαίρει τον Μαλτέζο Παναγιώτη για τον υγιή τερματισμό του και τόσο ο Σύλλογος όσο και η πόλη του Αγρινίου είναι περήφανοι για την συμμετοχή του σε αυτόν τον σκληρό αλλά τόσο σημαντικό αγώνα.