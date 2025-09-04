Σχολικό bazaar από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο Αγρίνιο

Στον πεζόδρομο της οδού Χαριλάου Τρικούπη, στην είσοδο του Δημαρχείου, στο κέντρο του Αγρινίου, στις 11.09.15 και στις 12.09.25 οι άνθρωποι από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και συγκεκριμένα από το πρωί στις 10.00 έως και τις 21.00 το βράδυ θα μας περιμένουν έχοντας και φέτος "στήσει" σχολικό παζάρι.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, καλούν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να τους επισκεφθούν για να προμηθευτούν σχολικά είδη του οργανισμού και χειροποίητα είδη, ώστε να συνεισφέρουν στο έργο τους που έχει πανελλαδική ανταπόκριση, αλλά ανταπόκριση και στο Αγρίνιο.

Τα προϊόντα που εκτίθενται είναι σε χαμηλές τιμές, ενώ τα έσοδα θα πάμε για την στήριξη των παιδιών στο σπίτι του «Χαμόγελου» στα Καλύβια Αγρινίου.