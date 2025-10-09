Σχολικά γεύματα σε σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας - Δείτε την λίστα των σχολείων

Το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων αποτελεί μια σημαντική προνοιακή πολιτική του κράτους και αφορά χιλιάδες οικογένειες. Σχολικά γεύματα διανέμονται φέτος, όπως κάθε χρόνο, και σε σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας.

Φέτος το πρόγραμμα «σχολικά γεύματα» επεκτείνεται σε 1.918 σχολικές μονάδες σε 153 Δήμους της χώρας, καλύπτοντας περίπου το 45% των δημοτικών σχολείων πανελλαδικά!

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ που παρουσιάζει τα 80 σχολεία στην Αιτωλοακαρνανία