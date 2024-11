Σχολή Γονέων της Μητρόπολης: Συνάντηση στο Αγρίνιο την Κυριακή για την αγάπη και τον εγωισμό κάτω από την ίδια στέγη

Η πρώτη συνάντηση της Σχολής Γονέων της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας θα πραγματοποιηθεί σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024 με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, αναφέρει:

Ο ιερός θεσμός της οικογενείας αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες ευημερίας και προόδου της κοινωνίας μας. Αυτή η μικρογραφία της «Βασιλείας του Θεού» σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ζητά την έμπρακτη στήριξη και βοήθειά μας, ώστε να στέκεται ακμαία, να εκπληρώνει τον στόχο της και να αγωνίζεται μέσα στην «εν Χριστώ» αγάπη και ειρήνη.

Σε μια εποχή ανατροπών, όπου ο κόσμος προχωρά ανάμεσα σε νέες συμπληγάδες, οι γονείς αναζητούν νέα γνώση για να παλέψουν και νέα πνοή για ν’ αντέξουν.

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με γνώμονα και σκοπό τη στήριξη της οικογένειας θα λειτουργήσει και εφέτος τη Σχολή Νέων Συζύγων και Γονέων στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο.

Καλούνται οι νέοι σύζυγοι και γονείς να συμμετάσχουν στην ποιμαντική αυτή πρωτοβουλία της τοπικής μας Εκκλησίας, που σκοπό έχει να προσφέρει ουσιαστική προετοιμασία και τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τα καθημερινά μικρά ή μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις του ζευγαριού, στην κοινή ζωή και στην συνοδοιπορία με τα παιδιά.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο την ερχόμενη Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 11:30 το πρωί στον πολυχώρο Corali Luxury Resort.

Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου η συνάντηση της Σχολής θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Κυριακής 17ης Νοεμβρίου και ώρα 18:00’ στο Κτίριο Χρυσόγελου.

Η Ψυχολόγος κα Αναστασία Β. Κοτσοπούλου – Κομισοπούλου θα αναπτύξει το θέμα: «Η αγάπη και ο εγωισμός κάτω από την ίδια στέγη».

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών και στις δύο πόλεις θα λειτουργεί Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης των παιδιών.

Η κα Αναστασία Κοτσοπούλου - Κομισοπούλου σπούδασε Ψυχολογία στις Η.Π.Α και συνέχισε τις σπουδές της στο Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, από το οποίο απέκτησε Μaster in Education και διδακτορικό (PhD).

Μέρος της εκπαίδευσής της είναι πάνω στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, στην CBT και REBT προσέγγιση καθώς και στη μουσικοθεραπεία. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, σε προγράμματα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, στην επιμόρφωση δασκάλων και καθηγητών και είναι για σειρά ετών καθηγήτρια και υπεύθυνη τμημάτων Ψυχολογίας ιδιωτικών Κολεγίων στην Ελλάδα.

Είναι Chartered Member και Asociate Fellow του British Psychological Society, κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μέλος πολλών διεθνών συλλόγων (International Affiliate Member of American Psychological Association, Member of the Inter-national Association of Applied Psychology, Member of the International Economics Development Research Center, Member of the Society for Research in Music and Music Education).

Είναι διευθύντρια του Σύγχρονου Κέντρου Υποστήριξης, Εκπαίδευσης, Έρευνας και Εποπτείας παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες από το 2004, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Με το ερευνητικό της έργο συμμετέχει σε παγκόσμια συνέδρια και αρθρογραφεί σε διεθνή περιοδικά. Είναι παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών.