Σχολεία: Όλες οι αλλαγές που έρχονται τη νέα σχολική χρονιά

Η επίσημη έναρξη της νέας σχολικής περιόδου στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 φέρνει σημαντικές καινοτομίες στα ελληνικά σχολεία. Χιλιάδες νέοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν καθήκοντα, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται με σύγχρονα προγράμματα και ανανεωμένη προσέγγιση στη διδασκαλία.

Σχολεία: Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών για τη στελέχωση

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε εκτεταμένη στελέχωση των σχολείων, με στόχο την άριστη προετοιμασία για τη νέα ακαδημαϊκή περίοδο. Τον Αύγουστο 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 8.223 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών, εκ των οποίων 5.627 στη Γενική Εκπαίδευση και 3.196 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Παράλληλα, διορίστηκαν 993 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό διορισμών στην εκπαίδευση για το 2025 στους 9.816. Η πρώτη φάση πρόσληψης περιλαμβάνει επίσης 18.566 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόσληψη 6.225 μελών ειδικού προσωπικού για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης. Επιπλέον, 1.200 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί συνεχίζουν να προσφέρουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε 3.000 σχολεία.

Επανάσταση στη διδακτέα ύλη και τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Κατά τη σχολική χρονιά 2025-26, εφαρμόζεται καινοτόμος σχεδιασμός για τη διδακτέα ύλη όλων των τάξεων δημοτικού και γυμνασίου. Η νέα προσέγγιση παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους εκπαιδευτικούς, επιτρέποντας πιο εξατομικευμένη διδασκαλία που σέβεται τον ρυθμό κάθε μαθητή.

Οι μαθησιακοί στόχοι κάθε γνωστικού αντικειμένου αναδιοργανώθηκαν σε δύο κατηγορίες:

• Βασικοί υποχρεωτικοί στόχοι που διασφαλίζουν τη θεμελιώδη γνώση για όλους τους μαθητές

• Πρόσθετοι προαιρετικοί στόχοι που επιτρέπουν την προσαρμογή της διδασκαλίας στα ενδιαφέροντα και το επίπεδο της τάξης

Αυτός ο σχεδιασμός εναρμονίζεται με την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών και του συστήματος πολλαπλού βιβλίου που θα τεθεί σε ισχύ το 2026-27.

Προετοιμασία για το σύστημα πολλαπλού βιβλίου

Παρότι οι μαθητές θα παραλάβουν τα ίδια βιβλία με πέρυσι, από τα τέλη Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση στα νέα σχολικά βιβλία μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Αυτό θα τους δώσει τον απαραίτητο χρόνο για να επιλέξουν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία και να προετοιμάσουν αποτελεσματικά τη διδασκαλία τους.

Την άνοιξη του 2026 θα πραγματοποιηθεί η τελική επιλογή των βιβλίων για κάθε μάθημα, ενώ σε έντυπη μορφή τα νέα βιβλία θα διανεμηθούν στα σχολεία τον Σεπτέμβρη του 2026. Η φιλοσοφία του πολλαπλού βιβλίου εισάγεται σταδιακά μέσω των ολοκληρωμένων λογοτεχνικών έργων και της πλατφόρμας eVivlio, όπου διατίθενται εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή.

Νέα σχολεία και εκσυγχρονισμένες υποδομές

Σε 431 σχολικές μονάδες της επικράτειας το κουδούνι θα χτυπήσει με εκσυγχρονισμένες υποδομές μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Παράλληλα, κάνουν πρεμιέρα τα 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε Αττική, Μακεδονία και Θράκη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επαναλειτουργία του δημοτικού σχολείου στην Ψέριμο μετά από 17 χρόνια, ώστε οι δύο μικροί μαθητές να μην χρειαστεί να μετακινηθούν στην Κάλυμνο. Επίσης, για πρώτη φορά λειτουργούν το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας στην Πετρούσα, το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μηλεών στα Καλά Νερά Μαγνησίας και το πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο σε σωφρονιστικό κατάστημα ενηλίκων στις φυλακές της Λάρισας.

Καινοτόμα προγράμματα και νέα μαθήματα

Οι μαθητές της Γ' γυμνασίου θα παρακολουθήσουν από φέτος το νέο μάθημα των Οικονομικών. Μέσω του οικονομικού εγγραμματισμού, τα παιδιά θα εξοικειωθούν με έννοιες όπως η αξία της αποταμίευσης, η διαχείριση εισοδήματος, η λειτουργία των αγορών και η επιχειρηματικότητα.

Σε επιλεγμένα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Λαχανόκηποι στα σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε». Τα συμμετέχοντα σχολεία θα εξοπλιστούν με μεταλλικά παρτέρια, εργαλεία κηπουρικής, θερμοκήπια και σπόρους για τις πρώτες καλλιέργειες.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο συνεχίζει τη λειτουργία του για δεύτερη χρονιά, αφού χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επιτυχημένο. Την περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 3.500 χιλιάδες ώρες ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων με δυνατότητα παρακολούθησης με υπότιτλους και στη νοηματική.

parapolitika.gr