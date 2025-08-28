Σχεδόν μισό δισ. θέλουν οι Δήμοι στη ΔΕΘ

Σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ ζητούν οι Δήμοι στη ΔΕΘ για να καλύψουν οικονομικές ανάγκες, έκτακτες δόσεις ΚΑΠ και επιστροφή τέλους ταφής απορριμμάτων.

Με το που τελειώνουν τα μπάνια του λαού σε αυτήν την εδώ την χώρα, ξεκινά η ΔΕΘ-μανία… Και επειδή σε σχέση με το παρελθόν τα πράγματα έχουν αλλάξει και τα μπάνια του λαού δεν διαρκούν πια πολύ, η ΔΕΘ-μανία ξεκινά πλέον πριν καλά τελειώσουν τα μπάνια…

Γιατί, στη Μεταπολίτευση -που δεν λέει να τελειώσει- ο εκάστοτε Πρωθυπουργός «πρέπει» να ντυθεί Άη Βασίλης και να ανοίξει το πουγκί του κρατικού κορβανά μοιράζοντας χρήμα… Όλοι κάτι ζητάνε, όλοι κάτι περιμένουν. Και ίσως όχι άδικα, να θέλουν όλοι να πάρουν το κατιτίς τους.

Και ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι Δήμαρχοι! Αύξηση στους μισθούς τους δεν ζητούν, πήραν πέρυσι! Ζητούν όμως απαντήσεις και λύσεις σε 12 τομείς στους οποίους οι δήμοι αντιμετωπίζουν άμεσα και δομικά προβλήματα. Θέματα που όπως καταλαβαίνει κανείς έχουν να κάνουν με τα οικονομικά των Δήμων, το προσωπικό τους, τη διαχείριση των απορριμμάτων και του νερού, το ενεργειακό ζήτημα, τις πολεοδομίες και αρκετά ακόμη.

Από το 11σέλιδο υπόμνημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προς τον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ, θα σταθούμε μόνο στο στενό οικονομικό κομμάτι. Η ΚΕΔΕ, λοιπόν, ζητά έκτακτη χρηματοδότηση 468 εκατ. ευρώ (τρεις επιπλέον δόσεις ΚΑΠ) για να ισοσκελιστούν οι προϋπολογισμοί του 2025. Αυτά για φέτος. Και αν προσθέσει κανείς και το αίτημα για επιστροφή του τέλους ταφής απορριμμάτων ξεπερνάμε αρκετά το μισό δισεκατομμύριο. Γενικότερα όμως ζητούν (και όχι άδικα) αύξηση των πόρων τους, καθώς τους προστέθηκαν αρμοδιότητες.

Όπως καταλαβαίνει κανείς αν ο Μητσοτάκης δώσει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο στους Δήμους, δεν θα μείνουν πολλά για τους υπόλοιπους. Επομένως το πιο πιθανό είναι να «βολευτούν» οι Δήμαρχοι με κάτι ψίχουλα, όπως συμβαίνει συνήθως…

Εφημερίδα «Συνείδηση»