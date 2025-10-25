Σαββόπουλος: Συγκίνηση στην κηδεία, «λύγισαν» συνεργάτες και φίλοι - Ποιοι πολιτικοί και καλλιτέχνες πήγαν

Θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, συνεργάτες και φίλοι του "λύγισαν " στο τελευταίο αντίο, καθώς και όσοι πολιτικοί και καλλιτέχνες βρέθηκαν στην Μητρόπολη

Οι καμπάνες ηχούσαν πένθιμα, ενώ η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια αποτίοντας τιμές πριν και κατά τη μεταφορά του φέρετρου του Διονύση Σαββόπουλου.

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης τη σορό του Διονύση Σαββόπουλου συνόδεψαν μέσα στον ναό η σύζυγος του Άσπα, τα παιδιά και στενοί συγγενείς και φίλοι.

Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού σε ένδειξη τιμής εκτέλεσε τρεις από τις πιο φημισμένες μελωδίες του, ανάμεσα τους το λυρικό «Λαύριο» και την πασίγνωστη «Συννεφούλα».

Μεγάλο πλήθος από ανθρώπους κάθε ηλικιών είχε προσέλθει για να προσκυνήσει τη σορό, στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης έως τις 11:30 με σκυμμένο κεφάλι και περισσή συγκίνηση.

Δάκρυσαν οι φίλοι του Δ. Σαββόπουλου

Με χειροκροτήματα και επευφημίες συνόδεψαν το φέρετρο, στην πορεία του προς το εσωτερικό του κυρίως ναού για την εξόδιο δοξολογία.

Στη δοξολογία παραβρέθηκε μεγάλος αριθμός από πολιτικούς, ομότεχνους του εκλιπόντος, καλλιτέχνες και διανοούμενους.

Επικήδειο στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου θα εκφωνήσουν ο πρωθυπουργός και προσωπικός φίλος του Δ. Σαββόπουλου Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο σκιτσογράφος και σχεδιαστής των εξωφύλλων του Αλέξης Κυριτσόπουλος, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης, η τραγουδίστρια Δήμητρα Γαλάνη κι ο τραγουδιστής Αλκίνοος Ιωαννίδης, καθώς και ο προσωπικός γιατρός του.

Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον Διονύση Σαββόπουλο, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Μανώλης Μητσιας, που μαζι με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στάθηκαν, κατά την τελετή, πλάι στο φέρετρο, ενώ ακολούθησαν και άλλοι καλλιτέχνες στο «πλευρό» του.

Συγκινημένοι στο ναό συνεργάτες του, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Φοίβος Δεληβοριάς, Κωστής Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης, Πέγκυ Ζήνα, Χρήστος Θηβαίος, Γιάννης Ζουγανέλης, Μανώλης Φάμελλος, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Αλκίνοος Ιωαννιδης, Αγγελος Παπαδημητρίου, Δήμητρα Γαλάνη, Βαγγέλης Γερμανός, Aντωνης Καφετζόπουλος, Θοδωρής Αθερίδης, Aννα Φόνσου .

Από πολιτικούς στην Μητρόπολη βρέθηκαν οι: Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Νίκη Κεραμέως, η Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, η Μαρία Δαμανάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Λαλιώτης με τη σύζυγό του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, η Μιλένα Αποστολάκη και ο Στέφανος Τζουμάκας.

Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

iefimerida.gr