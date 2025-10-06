«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στο Ανώ Κερασοβό Αγρινίου για... την συγκομιδή του κάστανου!

Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» αναδείχθηκε το Ανώ Κερασοβό Αγρινίου για την παρουσίαση της συγκομιδής του κάστανου και των παραδοσιακών εδεσμάτων της τοπικής κοινότητας.

Σε σχετική ανακοίνωση της Τοπικής Κοινότητας Άνω Κερασόβου αναφέρεται:

«Μέσα στις μέρες της συγκομιδής, στην καρδιά του καστανοδασους του χωριου μας, είχαμε τη χαρά να βρεθούμε στον αέρα ζωντανά στην εκπομπή του κ. Νίκου Μάνεση.

Προβάλαμε τη διαδικασία της συγκομιδής του κάστανου και, μαζί με την κα ευγενια Παπασπύρου και την κα Ελένη Ζολώτα, προβάλαμε τα παραδοσιακά εδέσματα που είχανε ετοιμάσει οι ίδιες με βάση τον πολύτιμο καρπό μας.

Κ. Μάνεση, σας ευχαριστούμε θερμά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με περισσότερες γεύσεις και ακόμη μεγαλύτερη προβολή του τόπου μας»

Δείτε το βίντεο: