«Σαρώνει» η ενδοοικογενειακή βία στην Αιτωλακαρνανία – Στην 3η θέση η Δυτική Ελλάδα πανελλαδικά

Περισσότερες από μια υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας κάθε μέρα στην Αιτωλοακαρνανία όπως αναφέρει η εφημερίδα «Συνείδηση». Γιγαντώνεται το φαινόμενο ευρύτερα στη Δυτική Ελλάδα, που πλέον είναι τρίτη σε όγκο υποθέσεων στη χώρα.

Κατακόρυφη αύξηση στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στη χώρα το 2024 με τα περιστατικά να αυξάνονται κατά 91%!

Οι αστυνομικοί σε ολόκληρη τη χώρα καλούνται να διαχειριστούν καθημερινά περισσότερα από 60 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με τα θύματα να είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, ενώ οι δράστες είναι άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος.

Αυτό προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων από τους αστυνομικούς των γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, οι οποίοι δέχονται τη μία μετά την άλλη τις καταγγελίες. Μόνο το πρώτο 9μηνο του 2025, οι αστυνομικοί κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε 17.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια στατιστικά στοιχεία, 1 στις 3 υποθέσεις που καταγγέλλεται καθημερινά στα αστυνομικά τμήματα ανά τη χώρα, αφορά περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Το «τέρας» της ενδοοικογενειακής βίας αποτυπώνεται καθημερινά στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας με δεκάδες καταγγελίες. Η Ετήσια Έκθεση για την Αντιμετώπιση

της Ενδοοικογενειακής βίας της Ελληνικής Αστυνομίας το 2024 είναι άκρως αποκαλυπτική.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν τη δυσάρεστη πραγματικότητα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Πίσω από κλειστές πόρτες, θύματα, βιώνουν τον δικό τους εφιάλτη στα χέρια

κακοποιητών. Τα νούμερα – που λένε πάντα την αλήθεια – δείχνουν και το μέγεθος του προβλήματος, που συνεχίζει να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Στη Δυτική Ελλάδα το 2022 καταγράφηκαν 747 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Έναν χρόνο αργότερα, το 2023, τα περιστατικά ανήλθαν στα 882, σημειώνοντας αύξηση 18%. Ενώ το 2024 τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψαν μια πραγματική έκρηξη του φαινομένου καθώς τα περιστατικά, φθάνοντας τα 1.573, σχεδόν διπλασιάστηκαν! Ακολουθώντας βέβαια την πανελλαδική τάση, καθώς στο σύνολο της χώρας καταγράφηκαν 22.080 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αυξημένα κατά 91% σε σχέση με το 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των 1.573 περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στη Δυτική Ελλάδα, καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά που συνδυάστηκαν με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αφορούσαν και δύο με το αδίκημα του βιασμού.

Τρίτη πλέον στην Ελλάδα η Δυτική Ελλάδα και πλησιάζει τη… Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την έκθεση της Αστυνομίας η Δυτική Ελλάδα καταγράφεται πλέον στην τρίτη θέση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας πίσω από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2023 βρίσκονται τέταρτη πίσω από την Κρήτη. Με την αύξηση των υποθέσεων το 2024 σε ποσοστό άνω του 70% η Δυτική Ελλάδα είναι πλέον τρίτη στη σχετική λίστα. Και το ανησυχητικό της υπόθεσης είναι ότι πλησιάζει και τη Θεσσαλονίκη στην οποία καταγράφηκαν το 2024 1.809 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας… Αναλογικά δε με τον πληθυσμό κάθε περιοχής καταλαβαίνει κανείς ότι το φαινόμενο εντοπίζεται με μεγαλύτερη ένταση στη Δυτική Ελλάδα, σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη του ενός εκατομμυρίου.

20% περισσότερα καταγεγραμμένα περιστατικά στο Α.Τ. Αγρινίου

Στην Αιτωλοακαρνανία καταγράφηκαν το 2024 συνολικά 404 υποθέσεις ενδοοικογενειακή βίας, δηλαδή περισσότερες από μία υποθέσεις καθημερινά το χρόνο. Από αυτές

καταγράφηκαν οι 138 στη Διεύθυνση Αιτωλίας και οι 266 στη Διεύθυνση Ακαρνανίας και το Α.Τ. Αγρινίου. Στην περίπτωση του Διεύθυνσης Ακαρνανίας επειδή το γραφείο

αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας είχε αρχίσει να λειτουργεί από τα τέλη του 2023, υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία και έτσι μπορεί κανείς να διαπιστώσει μια αύξηση μεταξύ 2023 και 2024 της τάξης του 20%, καθώς το 2023 είχαν καταγραφεί στο Αγρίνιο 222 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Η πλειοψηφία των δραστών είναι άνδρες συνήθως ηλικίας μεταξύ 35 και 60 ετών, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις συναντά ακόμα και ανηλίκους που είναι δράστες του αδικήματος της ενδοοικογενειακής βίας, έτσι στη Δυτική Ελλάδα το 2024 καταγράφηκαν 19 τέτοιες περιπτώσεις με ανήλικους δράστες. Όμως η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι «προνόμιο» των ανδρών. Στην έκθεση της Αστυνομίας καταγράφονται 270 γυναίκες στη Δυτική Ελλάδα δράστιδες του αδικήματος, ενώ το πιο ανησυχητικό είναι ότι πολλές φορές τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι ανήλικοι. 161 τέτοιες περιπτώσεις καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα το 2024 με 72 ανήλικα κορίτσια και 89 αγόρια να είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κατακόρυφη αύξηση οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, καθώς από τη μία πλευρά, η κοινωνική ευαισθητοποίηση έχει οδηγήσει περισσότερα

θύματα να απευθύνονται πλέον στις Αρχές και από την άλλη φαίνεται πως η βία γίνεται εντονότερη και πιο επιθετική καθώς αυξάνονται οι περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι η αύξηση των καταγγελιών για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας δεν φαίνεται να αγγίζει ακόμη την κορύφωσή της. Ήδη, οι πρώτες εκτιμήσεις με βάση τα στοιχεία για το εννεάμηνο του 2025 δείχνουν πως το φαινόμενο να παραμένει με την ίδια ένταση μέσα στην ελληνική οικογένεια.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»