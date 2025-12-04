Σαργιάδα: Τιμάται η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας στον ομώνυμο Ιερό Ναό στον Κοκκινόλογγο

Πανηγυρίζει στις 4 Δεκεμβρίου η Σαργιάδα Αγρίνιου, τιμώντας την μνήμη της Αγίας Βαρβάρας στον ομώνυμο Ιερό Ναό, στον Κοκκινόλογγο.

Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο συνοικισμό Κοκκινόλογγος. Πρόκειται για μονόχωρη και κεραμοσκεπή βασιλική που χτίστηκε το 1933 κ επεκτάθηκε το 1969 σε αντικατάσταση ναού που κτίστηκε το 1856, ενώ διαθέτει και Κοιμητήριο.

Ο Κοκκινόλογγος είναι ημιορεινό χωριό της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σε υψόμετρο 340 μέτρα, το οποίο βρίσκεται στα ανατολικά της τεχνητής λίμνης Καστρακίου και απέχει 21,5 χλμ. βόρεια από το Αγρίνιο.

Παραμονή της εορτής της της Αγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας , το απόγευμα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ Αρτοκλασίας στον ομώνυμο Ιερό Ναό. Σήμερα το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκέμβρη, τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία μετ’ Αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος, παρουσία πολλών πιστών.

Ο βίος και το μαρτύριο της Αγίας

Η Αγία Βαρβάρα ήταν Μικρασιάτισσα μεγαλομάρτυς του 3ου αιώνα, η οποία έζησε στη Νικομήδεια επί Μαξιμιανού. Ο πατέρας της, ο ειδωλολάτρης Διόσκορος, την κρατούσε κλεισμένη σε πύργο για να την προστατεύσει από μνηστήρες, όμως εκείνη μυστικά έγινε Χριστιανή.

Όταν διέταξε να της χτιστεί λουτρό, η Βαρβάρα πρόσθεσε τρίτο παράθυρο προς τιμήν της Αγίας Τριάδας. Ο πατέρας της εξοργίστηκε και την παρέδωσε στον Έπαρχο. Παρά τα βασανιστήρια, η Βαρβάρα δεν αρνήθηκε την πίστη της. Τελικά ο ίδιος ο πατέρας της την αποκεφάλισε, αλλά αμέσως μετά σκοτώθηκε από κεραυνό. Μαζί της μαρτύρησε και η Αγία Ιουλιανή.

Ο τόπος και ο χρόνος του μαρτυρίου δεν είναι βέβαιοι: αναφέρονται η Νικομήδεια (210 μ.Χ.), η Ηλιούπολη του Λιβάνου (360 μ.Χ.) ή κάποια πόλη της Τοσκάνης.

Η Αγία Βαρβάρα προστάτιδα και θαυματουργή

Η Αγία Βαρβάρα ενέπνευσε τους Χριστιανούς ανά τον κόσμο τόσο με τη ζωή, όσο και από το μαρτύριό της και κατέφυγαν στα θαύματά της. Θεωρείται προστάτιδα του πυροβολικού σώματος του Στρατού, ωστόσο παλαιότερα «Αγία Βαρβάρα» ονόμαζαν και οι ναυτικοί τις πυριτιδαποθήκες και τους χώρους πυρομαχικών των πολεμικών πλοίων και έτσι θεωρείται προστάτης των πυριτιδοποιών.

Κατά τα νεότερα χρόνια η Αγία Βαρβάρα, θεωρήθηκε προστάτιδα της Ελλάδος λόγω των γνωστών γεγονότων που προκάλεσαν οι αντάρτες στη μνήμη της Αγίας στις 4 Δεκεμβρίου 1944 στου Μακρυγιάννη στην Αθήνα.

Η Αγία επίσης συνδέθηκε με τη θεραπεία λοιμωδών νοσημάτων και περισσότερο της ευλογιάς και θεωρείται ως προστάτης όσων υποφέρουν από τέτοια νοσήματα αλλά και των Νοσοκομείων που περιθάλπουν τέτοιους ασθενείς.