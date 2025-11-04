Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2025
Κοινωνικά Νέα

Σαργιάδα Αγρινίου: Το πρόγραμμα εορτασμού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Πανηγυρίζει η Σαργιάδα Αγρινίου, τιμώντας με ένα διήμερο εορταστικό πρόγραμμα τους πολιούχους της Παμμέγγιστους Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ.

Η ανακοίνωση:

Το Εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαργιάδας και την Τοπική Κοινότητα σας καλούν να λάβετε μέρος στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμή των Αγίων Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Πολιούχων του χωριού μας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής :

  • Παρασκευή 7/11/2025 και ώρα 18:00 θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας.
  • Σάββατο 8/11/2025 και ώρα 07:00 θα τελεσθεί Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ΄ αρτοκλασίας, Θείου Κηρύγματος και θα επακολουθήσει η λιτάνευση της ιερής εικόνας των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

