Σαργιάδα Αγρινίου: Το πρόγραμμα εορτασμού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ

Πανηγυρίζει η Σαργιάδα Αγρινίου, τιμώντας με ένα διήμερο εορταστικό πρόγραμμα τους πολιούχους της Παμμέγγιστους Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ.

Η ανακοίνωση:

Το Εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαργιάδας και την Τοπική Κοινότητα σας καλούν να λάβετε μέρος στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμή των Αγίων Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Πολιούχων του χωριού μας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής :