Σαράκης για «πόθεν έσχες»: «Δεν έχω φόβο να κρύψω τα χρήματά μου γιατί προέρχονται από την εργασία μου»

Για το «Πόθεν Έσχες» και τα 18,4 εκατ. ευρώ που δήλωσε το 2024, μίλησε ο Αιτωλοακαρνάνας ανεξάρτητος βουλευτής, Παύλος Σαράκης, λόγω της αμοιβής που έλαβε νόμιμα από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση της Novartis.

Όπως είπε στο ART TV, «είναι βέβαιο ότι οι πολιτικοί πρέπει να δηλώνουν και το «έσχες» και το «πόθεν». Επειδή εγώ είμαι διάφανος δήλωσα και το «έσχες», το τι ακριβώς έχω σαν περιουσιακά στοιχεία, αλλά και από πού τα έχω τα περιουσιακά στοιχεία.

Είμαι υπερήφανος για την επαγγελματική μου πορεία- μία πορεία επί 30 έτη και μάλιστα με μία επιτυχημένη δικηγορική καριέρα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και έξω από τα ελληνικά σύνορα και δη στις ΗΠΑ. Χειρίστηκα μία υπόθεση επί πολλά χρόνια, μία σπουδαία υπόθεση όπως εγώ και άλλοι και η αμερικανική δικαιοσύνη την αναγνωρίζει ως μία πολύ σημαντική υπόθεση εναντίον της διαφθοράς και υπέρ της διαφάνειας. Μία υπόθεση που μου απέφερε μια πολύ μεγάλη αμοιβή εξαιτίας του γεγονότος ότι το αποτέλεσμα αυτής της νομικής διαδικασίας έφερε στο αμερικανικό Δημόσιο 330 εκατ. ευρώ, άρα ανάλογη ήταν και η δική μου αμοιβή».

Ο Παύλος Σαράκης υποστήριξε ότι «αν συγκεντρώσετε όλους τους άλλους πολιτικούς δεν μπορούν να φτάσουν στα χρήματα που εγώ εισφέρω στο ελληνικό Δημόσιο μέσω της Εφορίας. Όλα αυτά τα χρόνια καταβάλλω πολύ μεγάλα ποσά στο ελληνικό κράτος και τους Έλληνες φορολογούμενους και είμαι υπερήφανος που έφερα την αμοιβή μου από τις ΗΠΑ και τη δήλωσα στην πατρίδα μου και εισέφερα στο δημόσιο ταμείο εκατομμύρια ευρώ. Επέλεξα αυτόν τον δρόμο που συνάδει με το ήθος και την ηθική μου ότι θα πρέπει να δηλώνεις τα χρήματά σου δημόσια όταν είναι καθαρά χρήματα. Εγώ δεν έχω κανέναν φόβο και καμία φοβία να κρύψω τα χρήματά μου γιατί ακριβώς προέρχονται από την εργασία μου».

Πηγή: enikos.gr