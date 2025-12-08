Σαραγόσα: «Στο επιθετικό κομμάτι του Παναιτωλικού μας έλειπε τύχη»

Στην ήττα της ομάδας του από τον Παναιτωλικό για την 13η Αγωνιστική της SL1 αναφέρθηκε ο Ζεράρ Σαραγόσα, με ένα γκολ από το 11ο λεπτό, το οποίο και έκρινε την αναμέτρηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην κάμερα των καναλιών Novasports και στον Κώστα Μπότσαρη:

-Για την αναμέτρηση του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό: «Όταν φτάνουμε στο επιθετικό κομμάτι του Παναιτωλικού μας έλειπε λίγη τύχη.

Ο Παναιτωλικός με μία ευκαιρία πέτυχε γκολ.

Μας έλειπε η ικανότητα και η τύχη για να σκοράρουμε.

Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας πως θα έπαιζε ο αντίπαλος.

Σε μία επίθεση που είχε έφτασε στην περιοχή μας και σκόραρε.

Θεωρώ ότι οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξαν το παιχνίδι».

-Για τον 2ο γύρο και γενικά τα επόμενα ματς: «Στα προηγούμενα τρία παιχνίδια αξίζαμε κάτι καλύτερο και όχι να χάσουμε.

Θέλουμε να χτίσουμε πάνω στο δεύτερο ημίχρονο για τη συνέχεια».

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi