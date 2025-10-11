Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον τραγικό θάνατο του 5χρονου στην πισίνα ξενοδοχείου

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αρχές για τον θάνατο του 5χρονου παιδιού σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα της Θήρας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία το μεσημέρι του Σαββάτου (11.10.25), στις 11 το πρωί, σε ξενοδοχείο στην Καμάρα Σαντορίνης.

Στο ξενοδοχείο βρισκόταν ένα γκρουπ με τουρίστες από την Ινδία, ανάμεσά τους η οικογένεια του 5χρονου αγοριού. Κάποια στιγμή ο 33χρονος πατέρας βούτηξε στην πισίνα και όταν βγήκε έξω δεν έβλεπε το παιδί του με αποτέλεσμα να αρχίσουν να ψάχνουν όλοι στην πισίνα, μέχρι που το παιδί βρέθηκε αναίσθητο στο πάτο.

Αμέσως το έβγαλαν έξω και έτρεξε και το προσωπικό του ξενοδοχείου που προχώρησαν σε προσπάθειες ανάνηψης. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης όπου λίγο αργότερα δυστυχώς κατέληξε.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, που προχώρησε στην σύλληψη του 38χρονου διευθυντή του ξενοδοχείου και του 37χρονου υπευθύνου της πισίνας και πιστοποιημένου ναυαγοσώστη, που εκείνη την χρονική στιγμή βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του ξενοδοχείου.

Οι δύο άντρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του πατέρας του παιδιού για έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου.

«Διέλαθε της προσοχής των γονιών, έγιναν όλες οι προσπάθειες για να σωθεί το παιδί»

O Δήμαρχος Σαντορίνης μίλησε στο ErtNews για την τραγωδία στην πισίνα. Συγκλονισμένος εμφανίστηκε ο δήμαρχος Σαντορίνης αναφερόμενος στο τραγικό περιστατικό με τον θάνατο ενός παιδιού σε πισίνα ξενοδοχείου του νησιού. Όπως δήλωσε, οι προδιαγραφές της πισίνας δεν απαιτούσαν την παρουσία ναυαγοσώστη.

«Αυτό το λέω με την επιφύλαξη που μπορεί να έχει κάποιος όταν λαμβάνει μια είδηση για ένα τέτοιο γεγονός. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Αστυνομική Υποδιεύθυνση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Ο δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι στο ξενοδοχείο υπήρχε απινιδωτής, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε άμεσα, ενώ δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν το παιδί διακομιστεί στο Νοσοκομείο Θήρας. «Παρά το γεγονός ότι από ό,τι φαινόταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή», κατέληξε.