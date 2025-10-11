Τραγωδία στη Σαντορίνη: Αγοράκι έξι ετών πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Σαντορίνη, όταν ένα αγοράκι ηλικίας μόλις έξι ετών έχασε τη ζωή του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι, όπου διέμενε μαζί με τους γονείς του.

Το παιδί ανήκε σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία που είχαν φτάσει στο νησί για διακοπές.

Όπως αποκαλύπτει το protothema, τη στιγμή του δυστυχήματος το πρωί του Σαββάτου, στον χώρο της πισίνας βρίσκονταν αρκετά άτομα, ωστόσο κανείς δεν αντιλήφθηκε ότι το παιδί είχε βυθιστεί και βρισκόταν στον πάτο! Το αγοράκι φαίνεται πως είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και έχασε τις αισθήσεις του χωρίς να γίνει αντιληπτό, ενώ οι γονείς του, ηλικίας 33 και 32 ετών, βρίσκονταν επίσης στον χώρο της πισίνας, χωρίς όμως να αντιληφθούν εγκαίρως ότι το παιδί τους βρισκόταν σε κίνδυνο.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους λουόμενους αντιλήφθηκε την παρουσία του παιδιού μόνο όταν το κλώτσησε τυχαία μέσα στο νερό!

Τότε επικράτησε πανικός. Το παιδί ανασύρθηκε αμέσως στην επιφάνεια και έγιναν απεγνωσμένες προσπάθειες ανάνηψης, με ΚΑΡΠΑ και τη χρήση απινιδωτή που υπήρχε στο σημείο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού και των παρευρισκομένων, το παιδί δεν ανταποκρίθηκε. Μέσα σε επτά λεπτά έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη στιγμή του περιστατικού στην πισίνα δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας που τηρούσε το ξενοδοχείο.

Οι υπεύθυνοι του καταλύματος αναζητούν εσπευσμένα τα απαραίτητα έγγραφα για την άδεια λειτουργίας της πισίνας.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές και ερευνούν ενδεχόμενες παραλείψεις τόσο από την πλευρά της επιχείρησης όσο και από τους γονείς του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς αναμένεται να οδηγηθούν στο αυτόφωρο, καθώς εξετάζεται εάν υπήρξε αμέλεια ή πλημμελής επίβλεψη.Η Αστυνομία διεξάγει προανάκριση για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό

Στη φωτογραφία, φαίνεται η πισίνα όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία και διακρίνεται η ταινία με την οποία έχει αποκλειστεί ο χώρος: