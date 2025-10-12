Σαντορίνη: Στον εισαγγελέα οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου για τον πνιγμό 5χρονου στη πισίνα

Στον εισαγγελέα Νάξου οδηγούνται οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου στη Σαντορίνη, στην πισίνα του οποίου πνίγηκε το πεντάχρονο αγόρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί του Σαββάτου (11.10.25) σε ξενοδοχείο στην Καμάρα Σαντορίνης.

Λίγη ώρα μετά το συμβάν κλήθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 38χρονου διευθυντή του ξενοδοχείου και του 37χρονου υπευθύνου της πισίνας, πιστοποιημένου ναυαγοσώστη, που την ώρα του περιστατικού βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του συγκροτήματος. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, η χαρά των διακοπών μετατράπηκε σε σοκ και θλίψη όταν ένα 5χρονο αγοράκι από την Ινδία άφησε την τελευταία του πνοή σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη, ενώ βρισκόταν εκεί με την οικογένεια του.

Ο 33χρονος πατέρας είχε βουτήξει πρώτος στη πισίνα, όταν βγήκε δεν είδε πουθενά το παιδί και και άρχισε να το ψάχνει. Λίγα λεπτά αργότερα το 5χρονο αγοράκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.

Αμέσως το παιδί ανασύρθηκε από την πισίνα με το προσωπικό να προσπαθεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες χρησιμοποιώντας ακόμη και απινιδωτή.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου παρά τις προσπάθειές των γιατρών κατέληξε.

Πηγή: cnn.gr