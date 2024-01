Σάνεν Ντόχερτι: «Πρέπει να ζήσω άλλα τρία με πέντε χρόνια»

Στη μάχη που δίνει με τον καρκίνο αναφέρθηκε η δημοφιλής ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210», Σάνεν Ντόχερτι (Shannen Doherty), στο πρώτο επεισόδιο της χρονιάς του podcast της «Let’s Be Clear», με τίτλο «The Doctor will see you now». Καλεσμένος ήταν ο ογκολόγος της Δρ Λόρενς Πίρο (Dr. Lawrence Piro), με τον οποίον συζήτησαν για την εξέλιξη των θεραπειών του καρκίνου τα τελευταία χρόνια.

«Πάντα μιλάω για το γεγονός ότι πρέπει να ζήσω άλλα τρία με πέντε χρόνια και μετά θα υπάρξει θεραπεία με Τ-κύτταρα. Θα υπάρξουν πολύ περισσότερες επιλογές που θα δώσουν άλλα πέντε χρόνια. Στη συνέχεια, σε αυτά τα πέντε χρόνια, θα υπάρχει μια άλλη ομάδα επιλογών και τελικά θα υπάρξει θεραπεία», είπε η Ντόχερτι στο podcast.

Να θυμήσουμε ότι η διάσημη «Μπρέντα Γουόλς» από τα «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 2015. Τον περασμένο Νοέμβριο αποκάλυψε ότι ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά.

Η εύρεση του σωστού πρωτοκόλλου για κάθε ασθενή είναι εξέχουσας σημασίας, υπογράμμισαν και οι δύο στο podcast, ενώ ο γιατρός της περιέγραψε το ταξίδι ως μια ιπποδρομία καθώς οι ασθενείς ελπίζουν και περιμένουν τις νέες θεραπείες.

«Λέω πάντα ότι είναι σημαντικό να θεωρούμε κάθε θεραπεία ως ένα άλογο, και σε μια ιπποδρομία θέλετε να ιππεύσετε κάθε άλογο όσο το δυνατόν περισσότερο, και στη συνέχεια να ιππεύσετε το επόμενο άλογο όσο το δυνατόν περισσότερο… Ελπίζετε ότι θα κάνετε μερικούς γύρους και μετά θα υπάρχει συνολικά ένα άλλο νέο σύνολο αλόγων για να ιππεύσετε, για να κάνετε την κούρσα πολύ μεγαλύτερη», είπε ο Λόρενς Πίρο.

«Καβαλάω αυτά τα άλογα για να φτάσω στο καινούργιο σετ αλόγων και προσπαθώ να κάνω αυτό στο οποίο βρίσκομαι τώρα να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο», συμπλήρωσε η Σάνεν Ντόχερτι.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ/ΜΠΕ