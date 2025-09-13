Σαν σήμερα ιδρύθηκε ο Απόλλων Δοκιμίου - 66 χρόνια ποδοσφαιρικής ιστορίας

Σαν σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου το 1959, ιδρύθηκε ο Απόλλων Δοκιμίου, με την ομάδα να συμπληρώνει 66 χρόνια ποδοσφαιρικής ιστορίας.

Μέσω δημοσίευσης στα social media, ο Απόλλων Δοκιμίου γιορτάζει τα 66 χρόνια δράσης του στο χώρο του ποδοσφαίρου:

«Στις 13 Σεπτεμβρίου 1959 ιδρύθηκε ο Απόλλων Δοκιμίου,μια ομάδα που εδώ και 66 χρόνια υπηρετεί με συνέπεια και ήθος το ποδόσφαιρο του τόπου μας. Με υπερηφάνεια τιμούμε την ιστορία και την πορεία του συλλόγου μας, που μεγάλωσε γενιές ποδοσφαιριστών και φιλάθλων και συνεχίζει να αποτελεί φάρο αθλητισμού και πολιτισμού για την τοπική κοινωνία.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον Απόλλωνα όλα αυτά τα χρόνια ποδοσφαιριστές ,προπονητές ,διοικήσεις ,φιλάθλους και υποστηρικτές- και ευχόμαστε πολλά ακόμη χρόνια επιτυχιών και δημιουργίας».