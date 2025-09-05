Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φρέντυ Γερμανός - Η τρυφερή ανάρτηση της Ναταλίας Γερμανού

Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο Φρέντυ Γερμανός, ένας από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες δημοσιογράφους, γνωστός για το κοφτερό του χιούμορ και την καλλιέργειά του, που μετέτρεψε τη δημοσιογραφία σε τέχνη. Με αφορμή την επέτειο της γέννησής του, ο Άρης Λουπάσης δημοσίευσε μια συγκινητική ανάρτηση, την οποία μοιράστηκε και η κόρη του, Ναταλία Γερμανού, συνοδευόμενη από μια σπάνια φωτογραφία του Γερμανού από το 1962, όπου υποδέχεται την ηθοποιό Τζόαν Φοντέιν. Η ανάρτηση υπογραμμίζει την πρωτοποριακή του συμβολή στις τηλεοπτικές εκπομπές και την ικανότητά του να αφηγείται την καθημερινότητα με δημιουργικότητα και διορατικότητα.

Σαν σήμερα, το 1934, γεννήθηκε ο Φρέντυ Γερμανός, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας. Με την αφοπλιστική του πένα, το κοφτερό χιούμορ και την καλλιέργειά του, μετέτρεψε τη δημοσιογραφία σε τέχνη, αφήνοντας πίσω του έργο που δύσκολα επαναλαμβάνεται.

Με αφορμή την επέτειο της γέννησής του, ο Άρης Λουπάσης δημοσίευσε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, την οποία αναδημοσίευσε και η κόρη του, Ναταλία Γερμανού. Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από μια σπάνια φωτογραφία του Φρέντυ Γερμανού, τραβηγμένη τον Φεβρουάριο του 1962 στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Εκεί, σε ηλικία μόλις 28 ετών, ο νεαρός τότε δημοσιογράφος υποδέχεται την πασίγνωστη και βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιό, Τζόαν Φοντέιν.

Η συγκινητική ανάρτηση για τον Φρέντυ Γερμανό

Στο κείμενο της ανάρτησης σημειώνεται: «Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε στην Αθήνα ο Φρέντυ Γερμανός, ένας από τους σπουδαιότερους δημοσιογράφους και συγγραφείς της χώρας μας. Με τη μοναδική του πένα, το χιούμορ, την καλλιέργεια και τη διορατικότητά του, κατάφερε να μετατρέψει τη δημοσιογραφία σε τέχνη και να αφήσει πίσω του μια παρακαταθήκη που σπάνια συναντά κανείς».

«Υπήρξε πρωτοπόρος στις τηλεοπτικές εκπομπές, δημιουργικός αφηγητής της καθημερινότητας και βαθύς ανθρώπινος παρατηρητής της εποχής του. Στη φωτογραφία (αριστερά), τον Φεβρουάριο του 1962 στο αεροδρόμιο του Ελληνικού σε ηλικία μόλις 28 ετών όπου υποδέχεται την βραβευμένη με Όσκαρ και διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιό Joan Fontaine. Μια εικόνα που αποτυπώνει τη φρεσκάδα και τον ενθουσιασμό ενός νέου δημοσιογράφου που από πολύ νωρίς έδειχνε πως ήταν έτοιμος να συναντήσει και να συνομιλήσει με προσωπικότητες διεθνούς βεληνεκούς, ανοίγοντας τον δρόμο για μια καριέρα γεμάτη λάμψη, ήθος και κύρος», κλείνει το κείμενό του για τον Φρέντυ Γερμανό ο Άρης Λουπάσης.

Πηγή: dedomeno.gr