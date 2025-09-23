Σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου «έφυγε» ο Αγρινιώτης Αρχιφύλακας Βασίλης Πανταζής

Σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου «έφυγε» ο Αγρινιώτης Αρχιφύλακας Βασίλης Πανταζής
Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, καθώς, σαν σήμερα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2006, πέθανε ο Αγρινιώτης Αρχιφύλακας Βασίλης Πανταζής.

 

Η ανάρτηση της ΕΛΑΣ:

«Σαν σήμερα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2006, έχασε τη ζωή του από καρδιακό επεισόδιο κατά την επιστροφή του από μέτρα τάξης σε γήπεδο, ο Αρχιφύλακας ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος.

Γεννήθηκε το 1964 στο Αγρίνιο της Αιτωλοακαρνανίας και το 2006 υπηρετούσε ως Αρχιφύλακας στην Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ντέιβιντ Μπόουι: Σε δημοπρασία η εμβληματική φωτογραφία του στο Aladdin Sane - Θα σπάσει ρεκόρ

Ντέιβιντ Μπόουι: Σε δημοπρασία η εμβληματική φωτογραφία του στο Aladdin Sane - Θα σπάσει ρεκόρ

Σε δημοπρασία βγαίνει τον Οκτώβριο η εμβληματική φωτογραφία του Ντέιβιντ Μπόουι από το άλμπουμ Aladdin Sane με εκτιμώμενη τιμή 300.000 λιρών και ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ

23 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αγρινιώτης, ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, θάνατος, Σαν σήμερα

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;