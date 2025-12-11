Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ 1-2: Ανατροπή με υπογραφή Μαρίν – Κοϊτά και αγκαλιάζει τους «16»

Η ΑΕΚ, αν και βρέθηκε νωρίς πίσω με αυτογκόλ του Μουκουντί, απάντησε με τα γκολ των Μαρίν και Κοϊτά, νίκησε 2-1 τη Σάμσουνσπορ εκτός έδρας εκτός έδρας για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και πετάει προς την πρόκριση.

«Θα πρέπει να αποφύγουμε τα δώρα στον αντίπαλο», έλεγε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου την παραμονή του αγώνα, ο οποίος άρχισε με… δώρο. Στο 4ο λεπτό ο Μουσάμπα έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Μουκουντί μπήκε στην πορεία της μπάλας και με το κεφάλι την έστειλε στα δίχτυα του Στρακόσα, για να γίνει το 1-0 με αυτογκόλ.

Ένα ούτως ή άλλως δύσκολο ματς έγινε, έτσι, δυσκολότερο από το ξεκίνημά του για την Ένωση, η οποία έψαχνε τα πατήματά της στο γήπεδο. Και όσο τα έψαχνε, οι Τούρκοι έγιναν απειλητικοί στο 12′ με το σουτ του Εντσάμ που έφυγε λίγο άουτ. Γενικά το πρώτο 15λεπτο δεν ήταν καθόλου καλό για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι φάνηκαν για πρώτη φορά λίγα λεπτά μετά.

Στο 18′ ο Γιόβιτς βρήκε ωραία τον Πινέδα και αυτός έκανε το γύρισμα για τον Κοϊτά που δεν κατάφερε να κάνει το ανάποδο ψαλίδι, με τον Περέιρα να ακολουθεί τη φάση και να αστοχεί από κοντά. Ήταν η πρώτη καλή ευκαιρία για τον «δικέφαλο αετό», ο οποίος γενικά δεν πατούσε καλά.

Αυτό φάνηκε και στη συνέχεια καθώς μέσα σε λίγα λεπτά χρειάστηκαν δύο επεμβάσεις του Στρακόσα για να μη γίνει το 2-0. Η πρώτη ήταν στο 28′ στο σουτ του Εντσάμ από το ύψος της περιοχής μετά την πάσα του Μουσάμπα, η δεύτερη ήταν στο 31′ σε νέο σουτ του Εντσάμ.

Η Ένωση θα μπορούσε να ισοφαρίσει στο 34′ και ο Μουκουντί να εξιλεωθεί καθώς πήρε αμαρκάριστος την κεφαλιά μετά την εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με μεγάλη ευκαιρία για τη Σάμσουνσπορ, με τον Μουαντιλματζί να μη βρίσκει για εκατοστά τη μπάλα, για να τη σπρώξει στα δίχτυα, μετά το γύρισμα του Μουσάμπα από αριστερά.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο Νίκολιτς έκανε αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Μουκουντί δεν μπορούσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε από τον Βίντα, με τους «κιτρινόμαυρους» να μπαίνουν δυνατά, να δίνουν γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι, να ψάχνουν την ισοφάριση και να τη βρίσκουν στο 52′.

Ο Μαρίν με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» του Κοτσούκ για το 1-1, με την ελληνική ομάδα να παίρνει τα πάνω της ψυχολογικά και στα επόμενα λεπτά να δημιουργεί, με το passing game που ζητάει συνεχώς ο Νίκολιτς, τις προϋποθέσεις για να πετύχει και δεύτερο γκολ. Και το πέτυχε.

Στο 63′ ο Ρότα έδωσε στον Κοϊτά και αυτός με υπέροχη ντρίμπλα απέφυγε τον Τόμασον και με τρομερό τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-2 παγώνοντας τους Τούρκους! Το παιχνίδι κυλούσε, πλέον, τέλεια για την ομάδα του Νίκολιτς, η οποία έπρεπε απλά να παραμείνει ήρεμη, ψύχραιμη και να διαχειριστεί σωστά την κατάσταση. Και ακριβώς αυτό έκανε.

Η ΑΕΚ κράτησε τη θέση της στο γήπεδο, δεν επέτρεψε στη Σάμσουνσπορ να την απειλήσει και τελικά τη νίκησε και την έπιασε στη βαθμολογία, κάνοντας μεγάλο βήμα για την απευθείας πρόκριση στους «16».

Σαμσουνσπόρ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού (78′ Μέντες), Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Μακουμπού, Κίλιντς, Χόλσε, Εντσάμ (78′ Σονέρ), Μουσάμπα (74′ Ταχσίν), Μουαντιλματζί.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί (46′ Βίντα), Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Μάνταλος (83′ Γκρούγιτς), Κοϊτά (84′ Ελίασον), Γιόβιτς.

