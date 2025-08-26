Σάλος στην Τουρκία: Τουρίστρια έκανε pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Οργή προκάλεσε η κίνηση μιας τουρίστριας στην Τουρκία, η οποία αποφάσισε να κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό συνέβη στην κορυφή του κάστρου Uchisar, ενός από τα πιο δημοφιλή και ιστορικά αξιοθέατα της Καππαδοκίας.

Το βίντεο της τουρίστριας που κάνει pole dancing στον ιστό της τουρκικής σημαίας

Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η γυναίκα άρχισε ξαφνικά να κάνει pole dancing στο στύλο όπου κυμάτιζε η τουρκική σημαία.

DİREK DANSINA SORUŞTURMA

🔴 Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’nın Uçhisar beldesindeki tarihi kaledeki Türk bayrağı direğinde dans gösterisi yapan yabancı uyruklu kadın turist hakkında soruşturma başlatıldı. pic.twitter.com/s14fmbCP5S — A Haber (@ahaber) August 21, 2025

Σύμφωνα με το A Haber, η κίνησή της αυτή προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή του κόμματος AK, Εμρέ Τσαλισκάν, ο οποίος καταδίκασε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά με ανάρτησή του στο Χ. «Η σημαία είναι τιμή μας, κόρη οφθαλμού μας. Όποιος δεν έχει αυτή την επίγνωση πρέπει να προειδοποιηθεί και να παρέμβει αμέσως. Οι τουρίστες που φιλοξενούμε στην Καππαδοκία τυγχάνουν πάντα της φιλοξενίας του Νεβσεχίρ. Ωστόσο, αυτή η ασέβεια προς τις εθνικές και πνευματικές μας αξίες είναι εντελώς απαράδεκτη».

Yabancı uyruklu bir turistin Kapadokyamızda, Türk bayrağımızın direğinde yaptığı anlamsız hareketler başta Nevşehir Halkımızca ve Milletimizce kabul edilemez! Bayrak bizim namusumuzdur.

Gözümüzün nurudur.

Bu bilinçten yoksun olan kim olursa olsun kesinlikle uyarılmalı ve anında… pic.twitter.com/7AMUeL0F2C — Emre ÇALIŞKAN (@EmreCaliskan_50) August 20, 2025

Ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό της τουρίστριας

Σε νεότερη ανάρτησή του, ο βουλευτής γνωστοποίησε πως το γραφείο του κυβερνήτη του Νεβσεχίρ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το θέμα, στην οποία αναφέρεται: «Μετά την άμεση έρευνα και τον εντοπισμό από τις μονάδες ασφαλείας μας σχετικά με την ανάρμοστη συμπεριφορά ενός αλλοδαπού υπηκόου στο τουρκικό κοντάρι σημαίας, η οποία θεωρήθηκε ότι συνέβη στην πόλη Ουτσίσαρ βάσει ειδήσεων και δημοσιεύσεων σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, υποβλήθηκε η απαραίτητη ποινική δίωξη. Η Εισαγγελία του Νεβσεχίρ ξεκίνησε δικαστική έρευνα εναντίον του αλλοδαπού υπηκόου βάσει των άρθρων 300 και 301 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα. Το Γραφείο του Κυβερνήτη μας παρακολουθεί στενά και με ευαισθησία αυτό το αποτρόπαιο περιστατικό, το οποίο θεωρούμε ασέβεια προς τις εθνικές και ηθικές αξίες του αγαπημένου μας έθνους . Το θέμα αυτό ανακοινώνεται με σεβασμό στο κοινό».

📌 İlimizde meydana gelen, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlar hakkında basın açıklaması. pic.twitter.com/ylq6EvZKSG — T.C. Nevşehir Valiliği (@nevsehirvalilik) August 20, 2025

Πηγή: iefimerida.gr