Σάλος στην Κάτω Αχαΐα: Λειτουργούσαν καρδιολογικό ιατρείο χωρίς άδεια λειτουργίας!

Χωρίς άδεια λειτουργούσε στην Κάτω Αχαΐα από τα μέσα Αυγούστου ένα καρδιολογικό ιατρείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr το ιατρείο που ήταν παράνομο, ανήκε σε έναν ειδικευόμενο γιατρό και μια νοσηλεύτρια, οι οποίοι προέβαιναν σε ιατρικές πράξεις χωρίς καμία επίσημη άδεια λειτουργίας!

Ο έλεγχος, όπως λένε οι πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου σε συνεργασία με την Αστυνομία. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι το ιατρείο δεν πληρούσε καμία από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και προχώρησαν στο κλείσιμό του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι τα δυο άτομα, ο ειδικευόμενος γιατρός και η νοσηλεύτρια, εργάζονται παράλληλα σε δημόσια νοσοκομεία. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα ενημερώθηκαν άμεσα και αναμένεται να προχωρήσουν στις απαραίτητες διοικητικές κυρώσεις.

Σε ό, τι αφορά, το Ιατρικό Σύλλογο, όπως ορίζει ο νόμος, θα περάσει η υπόθεση, λόγω των σοβαρών παραβάσεων υγειονομικού πλαισίου, από διοικητικό συμβούλιο και θα ακολουθηθεί η δέουσα διοικητική διαδικασία.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω συζητήσεις για τις ευθύνες των επαγγελματιών υγείας, αλλά και για την προστασία των πολιτών από παράνομες ιατρικές πρακτικές.

