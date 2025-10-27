Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Κόσμος
Κόσμος

Σάλος στη Γαλλία: Με ανδρικό όνομα κατοχυρωμένη η Μπριζίτ Μακρόν στις φορολογικές αρχές

Υπέβαλε επίσημη καταγγελία – Δύο άτομα υπό διερεύνηση για παραποίηση στοιχείων

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
A+A-
Διαγραφή
Σάλος στη Γαλλία με την αποκάλυψη ότι η Μπριζίτ Μακρόν, σύζυγος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εμφανιζόταν καταχωρημένη με ανδρικό όνομα στις φορολογικές αρχές της χώρας.

Γαλλία: Έρευνα για αλλοίωση δεδομένων μετά την αποκάλυψη για την Μπριζίτ Μακρόν

Το λάθος -ή, όπως όλα δείχνουν, στοχευμένη παραποίηση δεδομένων- εντοπίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου στα φορολογικά αρχεία της Πρώτης Κυρίας, σύμφωνα με τον διευθυντή του γραφείου της. Αντί για το πραγματικό της όνομα, το σύστημα εμφάνιζε ένα ανδρικό όνομα, γεγονός που προκάλεσε άμεση παρέμβαση του Προεδρικού Μεγάρου και την υποβολή επίσημης καταγγελίας εκ μέρους της Μπριζίτ Μακρόν. Οι γαλλικές αρχές διερευνούν πλέον δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην αλλοίωση των στοιχείων.

Η υπόθεση έρχεται να αναζωπυρώσει τις θεωρίες συνωμοσίας που κατά καιρούς στοχοποιούν την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, με ψευδείς ισχυρισμούς ότι «είναι άνδρας» — θεωρίες που η ίδια έχει επανειλημμένα καταγγείλει και προσφύγει στη δικαιοσύνη για δυσφήμιση. To Ελιζέ, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, αντιμετώπισε το περιστατικό «με τη μέγιστη σοβαρότητα», καθώς εγείρονται ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων σε κρατική βάση.

Πηγή: parapolitika.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Washington Post: Η Ρωσία απέκτησε αμερικανική τεχνολογία για τα πυρηνικά της υποβρύχια στην...

Ρωσία: Δοκίμασε νέο πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ – «Δεν υπάρχει ανάλογος στον κόσμο»

Iάπωνας πέθανε πέφτοντας από το Πάνθεον στη Ρώμη

ΗΠΑ: Το πιο cool γουρούνι έκανε σκέιτμπορντ, έγινε viral στο διαδίκτυο και μπήκε...

Κιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε με δάκρυα ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Δικαστήριο δικαίωσε γυναίκα επειδή ο άνδρας της την είχε αποθηκεύσει στο κινητό ως...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.