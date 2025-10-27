Σάλος στη Γαλλία: Με ανδρικό όνομα κατοχυρωμένη η Μπριζίτ Μακρόν στις φορολογικές αρχές

Σάλος στη Γαλλία με την αποκάλυψη ότι η Μπριζίτ Μακρόν, σύζυγος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εμφανιζόταν καταχωρημένη με ανδρικό όνομα στις φορολογικές αρχές της χώρας.

Γαλλία: Έρευνα για αλλοίωση δεδομένων μετά την αποκάλυψη για την Μπριζίτ Μακρόν

Το λάθος -ή, όπως όλα δείχνουν, στοχευμένη παραποίηση δεδομένων- εντοπίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου στα φορολογικά αρχεία της Πρώτης Κυρίας, σύμφωνα με τον διευθυντή του γραφείου της. Αντί για το πραγματικό της όνομα, το σύστημα εμφάνιζε ένα ανδρικό όνομα, γεγονός που προκάλεσε άμεση παρέμβαση του Προεδρικού Μεγάρου και την υποβολή επίσημης καταγγελίας εκ μέρους της Μπριζίτ Μακρόν. Οι γαλλικές αρχές διερευνούν πλέον δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην αλλοίωση των στοιχείων.

Η υπόθεση έρχεται να αναζωπυρώσει τις θεωρίες συνωμοσίας που κατά καιρούς στοχοποιούν την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, με ψευδείς ισχυρισμούς ότι «είναι άνδρας» — θεωρίες που η ίδια έχει επανειλημμένα καταγγείλει και προσφύγει στη δικαιοσύνη για δυσφήμιση. To Ελιζέ, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, αντιμετώπισε το περιστατικό «με τη μέγιστη σοβαρότητα», καθώς εγείρονται ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων σε κρατική βάση.

