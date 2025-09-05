Σάλος στη Φλόριντα: Καταργούνται όλα τα υποχρεωτικά εμβόλια για παιδιά

Σάλος στη Φλόριντα, όπου καταργούνται όλα τα υποχρεωτικά εμβόλια για παιδιά, ένα θεμέλιο της δημόσιας υγείας εδώ και δεκαετίες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από γιατρούς και επιστήμονες.

Ο αρχίατρος της πολιτείας, Τζόζεφ Λαντάπο, ανακοίνωσε την Τετάρτη την πρόθεση της κυβέρνησης να τερματίσει όλες τις υποχρεώσεις εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τους μαθητές για την προσέλευση στα σχολεία. «Όλες είναι λάθος και μυρίζουν περιφρόνηση και σκλαβιά. Ποιος είμαι εγώ, ως κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο, ποιος είμαι εγώ που θα σας πω τι να κάνετε με το σώμα σας», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη Τύπου.

Σήμερα, οι αμερικανικές Πολιτείες απαιτούν συγκεκριμένα εμβόλια για την παρακολούθηση δημόσιων σχολείων, με περιορισμένες εξαιρέσεις. Στη Φλόριντα, τα παιδιά οφείλουν να έχουν εμβολιαστεί για πολιομυελίτιδα, ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά, τετάνο, κοκκύτη, ανεμοβλογιά, ηπατίτιδα Β, πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις και μηνιγγίτιδα Hib.

🚨 MAJOR BREAKING: The Surgeon General of Florida just announced ALL VACCINE MANDATES IN FLORIDA will be ENDED, and the room erupted.

All. Not just COVID. ALL. JOSEPH LADAPO: "Every last one is wrong and DRIPS with disdain and slavery! Who am I, or anyone else, to tell YOU what… pic.twitter.com/Kah5LscGTo — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 3, 2025

Η πιθανή κατάργηση αυτών των υποχρεώσεων προκαλεί ανησυχία ότι νοσήματα σχεδόν εξαφανισμένα θα επιστρέψουν. Τα ποσοστά εμβολιασμού σε Αμερικανούς μαθητές νηπιαγωγείου έχουν ήδη μειωθεί, ενώ τα κρούσματα ιλαράς το καλοκαίρι του 2024 έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2000, όταν είχε ανακηρυχθεί επισήμως πως η ασθένεια είχε εξαλειφθεί στις ΗΠΑ.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Φλόριντα, ως σημαντικός τουριστικός προορισμός, θα μπορούσε να γίνει πηγή εξάπλωσης λοιμώξεων και σε άλλες πολιτείες. Ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Μάικλ Όστερχολμ χαρακτήρισε στο Reuters την απόφαση «επικίνδυνη και απερίσκεπτη», ενώ η Δρ. Τίνα Ταν, πρόεδρος της Εταιρείας Λοιμωδών Νοσημάτων της Αμερικής, τόνισε: «Θα υπάρξουν πολλαπλές επιδημίες ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβόλιο. Τα παιδιά θα τα μεταφέρουν στο σπίτι».

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής προειδοποίησε ότι η αλλαγή πολιτικής «θα θέσει τα παιδιά των δημόσιων σχολείων σε υψηλότερο κίνδυνο», με αλυσιδωτές συνέπειες για ολόκληρες κοινότητες.

Η νομοθεσία της Φλόριντα προβλέπει ότι η πλήρης κατάργηση ορισμένων εμβολίων απαιτεί παρέμβαση της πολιτειακής βουλής, ωστόσο τέσσερα από τα υποχρεωτικά εμβόλια (ανεμοβλογιά, ηπατίτιδα Β, Hib, πνευμονιόκοκκος) μπορούν να γίνουν προαιρετικά άμεσα με απόφαση του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τη Miami Herald.

Οι υποστηρικτές της αλλαγής επικαλούνται το δικαίωμα της «προσωπικής επιλογής» των γονέων, ενώ οι επιστήμονες απαντούν ότι η ατομική απόφαση ενός γονέα να μην εμβολιάσει το παιδί του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο δεκάδες άλλα. «Οι κανόνες μπορεί να αλλάξουν, αλλά η επιστήμη δεν αλλάζει. Τα εμβόλια παραμένουν ένας από τους ασφαλέστερους και αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας των παιδιών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επιδημιολόγος Τζέισον Σαλέμι του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα.

Πηγή: newsbeast.gr