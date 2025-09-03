Σάλος με το ηχητικό του Καμμένου και τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας - O διάλογος για τον μητροπολίτη

Ο Πάνος Καμμένος συνομιλεί με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας, το παραδέχεται αλλά όπως λέει ουδέποτε ουδέποτε ασχολήθηκε με το «ρουσφέτι».

Σάλο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη μέσα από τη δικογραφία για την κρητική μαφία, η προσπάθεια παρέμβασης των κατηγορούμενων ως εγκεφάλων της υπόθεσης ακόμη και στα εσωτερικά της Εκκλησίας της Κρήτης, που ζητούν ρουσφέτι από τον πρώην υπουργό Αμυνας Πάνο Καμμένο για να εκλεγεί ο ευνοούμενός τους μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ο κ. Καμμένος παραδέχθηκε μεν ότι είχε μιλήσει με τον κατηγορούμενο ξενοδόχο που του είχε πει «για έναν παπά», αλλά όπως είπε ουδέποτε ασχολήθηκε και δεν απάντησε ξανά στα τηλεφωνήματά του.

Στον διάλογο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όπως αναφέρει το protothema.gr και είχε γίνει στις αρχές του περασμένου μήνα, ο κατηγορούμενος μιλά με θέρμη και οικειότητα στον άλλοτε κυβερνητικό εταίρο, του επισημαίνει ότι «επειδή ήταν δικός του» τον κατατρέχουν: «Σαράντα μηνύσεις» λέει, του έχουν κάνει και συνεχώς αθωώνεται για να φτάσει στο «δια ταύτα» του τηλεφωνήματος και να του θέσει το ζήτημα της εκλογής του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στη θέση του μητροπολίτη, στη χηρεύουσα έδρα Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Ο Πάνος Καμμένος του λέει ότι βρίσκεται στην Αμερική και ρωτάει αν πράγματι η εκλογή εξαρτάται από τον «αμερικανικό παράγοντα». Ο κατηγορούμενος ξενοδόχος τον διαβεβαιώνει ότι ο εκλεκτός του, εκτός από επιλογή του Πατριαρχείου είναι και ευνοούμενος των ΗΠΑ - ακόμη και του ίδιου του προέδρου Τραμπ! Τότε, ο κ.Καμμένος του λέει ότι βρίσκεται «με την Κίμπερλι», αναφερόμενος στην νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, και την υπόθεση «την καθαρίζει».

Το επίμαχο απόσπασμα από τον διάλογο, έχει ως εξής:

Αρχηγός Σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμανδρίτης

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του 'χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω "αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Καμμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι

Αρχηγός Σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω

Αρχηγός Σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Πρέπει να σημειωθεί, ότι η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή μητροπολίτη στη χηρεύουσα μητρόπολη έγινε τον περασμένο Μάιο και τότε ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ δεν είχε περιληφθεί στη λίστα των επιλέξιμων. Μάλιστα, φίλοι του, είχαν συγκεντρωθεί τότε έξω από το χώρο της ψηφοφορίας για να δηλώσουν στήριξη στην υποψηφιότητά του και τον Οκτώβριο αναμένεται να επαναληφθεί η διαδικασία. Ο κατηγορούμενος ξενοδόχων ζητούσε από τον Πάνο Καμμένο ο συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης να γίνει δεσπότης, δείχνοντας ότι το ρουσφέτι δεν έχει όρια και περιορισμούς ούτε στην εκκλησία.

Η αντίδραση Καμμένου

Ο κ. Καμμένος έδωσε τη δική του εκδοχή για τα όσα αναφέρει η δικογραφία, απαντώντας τόσο στον ΑΝΤ1 όσο και στον ΣΚΑΙ για την εμπλοκή του ονόματός του. «Δεν έχω σχέση. Με πήρε κάποιος από την Κρήτη και μου ζήτησε να βοηθήσω έναν παπά. Δεν τους ξέρω, αρνήθηκα κάθε συνομιλία», δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1. Μιλώντας στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΙ, ο κ. Καμμένος απάντησε: «τον ήξερα από παλιά, από όταν ημουν στη ΝΔ. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει για αυτόν τον παπά. Του είπα εντάξει έχω επαφές. Αλλά ούτε τον παπά πήρα ούτε τίποτα».

Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του στο Χ ο Πάνος Καμμένος έγραψε, «Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω ….».