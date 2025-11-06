Σάλος με το φόρεμα της Τούνη στην εκκλησία – «Πειθαρχικός έλεγχος στον παππά που την άφησε να μπει έτσι»

Σάλος με το φόρεμα-φωτιά της γνωστής influencer Ιωάννας Τούνη, στον γάμο της κολλητής της, Στέλλας Πάσσαρη, στη Θεσσαλονίκη.

Η number one influencer, εκτός από το λαμπερό της χαμόγελο, φόρεσε και το πιο sexy παγιετέ φόρεμα, για να παντρέψει την κολλητή της, Στέλλα Πάσσαρη με τον σύντροφό της Σωτήρη Αφεντάκη στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, σε έναν γάμο παραδοσιακό, που έγινε viral με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και το γλέντι που κράτησε μέχρι το πρωί.

Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 1 Νοεμβρίου 2025, η Θεσσαλονίκη, έζησε μια νύχτα αξέχαστη με νταούλια και βιολιά, όπως μόνο η Ιωάννα Τούνη ξέρει να οργανώνει.

Τα βλέμματα βέβαια όλων των παρευρισκόμενων αλλά και του παπά στην εκκλησία, έπεσαν πάνω στην… εκρηκτική κουμπάρα, που με την προκλητική πράσινη τουαλέτα της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις, όχι μόνο για το ενδυματολογικό της γούστο, αλλά και για την απρεπή επιλογή του συγκεκριμένου ρούχου.

Η Ιωάννα επέλεξε να φορέσει ένα στράπλες φόρεμα με βαθύ σκίσιμο, που άφηνε σε κοινή θέα σχεδόν όλο το στήθος της, αλλά και τον αριστερό μηρό της. Όμως εδώ δεν τίθεται μόνο θέμα μόδας ή προσωπικού στυλ, υπάρχουν όρια τα οποία επιβάλλονται από την ίδια τη φύση της περίστασης. Η εκκλησία, δεν είναι πασαρέλα, ούτε χώρος για δημόσια επίδειξη του σώματος, ειδικά ένα μυστήριο, είναι πράξη ιερή, που απαιτεί στοιχειώδη σεβασμό και ευπρέπεια και δεν είναι θέμα συντηρητισμού· είναι θέμα σεβασμού.

Ντύσιμο για εκκλησία ή για μπουζούκια; Μάλλον το δεύτερο… Η συγκεκριμένη στυλιστική επιλογή της κουμπάρας, προφανώς και δείχνει έλλειψη αντίληψης του χώρου και της περίστασης. Τα δημόσια πρόσωπα, ιδιαίτερα όταν είναι τόσο ενεργά στα social, πρέπει να δίνουν το σωστό παράδειγμα και όχι να στοχεύουν μόνο στα likes. Ο σεβασμός προς το ιερό, είτε κανείς είναι πιστός είτε όχι, είναι δείγμα αξιοπρέπειας.

Ανδρέας Καραγιάννης: «Θα υπάρξει πειθαρχικός έλεγχος για τον παπά που την άφησε να μπει έτσι ντυμένη!»

Υπάρχουν ή όχι ενδυματολογικοί κανόνες στην εκκλησία; Σύμφωνα με ρεπορτάζ του youweekly.gr στον Ανδρέα Καραγιάννη, δημοσιογράφο του site “Εκκλησία on line” και εκκλησιαστικό συμβούλο της σειράς “Άγιος έρωτας” για το συγκεκριμένο θέμα ανέφερε:

«Δυστυχώς κάποιες φορές ακόμα και οι ιερείς είναι ατελείς προσωπικότητες και γοητεύονται μπροστά στην γοητεία ενός διάσημου παρευρισκόμενου.

Εάν αυτό συνέβαινε σε άλλον ιερό ναό, οποιοσδήποτε και αν ήταν ο ανάδοχος ή ο κουμπάρος και ήταν ενδεδυμένος έτσι, θα τον είχαν πετάξει απέξω. Εάν ο ιερέας τηρούσε κατά γράμμα το ιερό πηδάλιο και το λειτουργηματικό χαρακτήρα του λειτουργήματός του, δεν θα επέτρεπε αυτή την αμφίεση εντός του μυστηρίου του γάμου που είναι από τα κορυφαία Μυστήρια μαζί με την Βάπτιση, το Ευχέλαιο, το Τρισάγιο και όλα τα Μυστήρια της εκκλησίας μας. Προϋποθέτει σεβασμό!

Ο Μακαριστός Χριστόδουλος έλεγε βέβαια “ελάτε όπως είστε”, αλλά υπάρχουν ειδικές περιστάσεις στις οποίες κάποιος έχει την εν συναίσθηση ότι ο χώρος είναι ιερός.

Δεν μπορείς να διαβάλλεις αυτά τα ιερά λόγια, δεν μπορείς να λες το “πιστεύω”, να ακούς το τελετουργικό του ιερού γάμου που γίνεται ενώπιον του Θεού και να είσαι ενδεδυμένος έτσι και να προσβάλλεις τον χώρο».

Δεν είναι θέμα σεξιστικό, ούτε θέμα άντρα – γυναίκας και άντρας να ήταν ενδεδυμένος απρεπώς, πολύ ορθώς θα του γινόταν παρατήρηση.

Υπάρχουν κυρώσεις σε ιερείς για παρόμοια περιστατικά;

Για πολύ μικρότερα παραπτώματα, σε άλλους ναούς, έχουν οδηγηθεί πειθαρχικά οι ιερείς και λειτουργούντες τον Ιερό Ναό, επειδή επέτρεψαν να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα τα οποία εγείρουν δημοσιότητα. Μην ξεχνάμε στον γάμο του Νίκου Κουρή που η πρώην σύζυγός του Έλενα Τοπαλίδου, όταν ο ιερέας είπε “η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα” έκανε μια απρεπή φιγούρα, σήκωσε το πόδι της προς τα πίσω και έκανε μια πιρουέτα. Η κίνησή της δεν ήταν απρεπής για την αισθητική μας – μια χαρά ήταν – αλλά απρεπής για τον χώρο που βρισκόταν εκείνη την στιγμή, για αυτό και δίχασε τον κόσμο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media. Ο συγκεκριμένος ιερέας στην συνέχεια είχε πειθαρχικά κωλύματα.

Ενδέχεται ο ιερέας που τέλεσε τον γάμο της Στέλλας Πάσσαρη να έχει πειθαρχικό έλεγχο;

Φυσικά! Μην μας εκπλήξει αν ο ιερέας που τέλεσε τον γάμο της κ. Πάσσαρη οδηγηθεί και αυτός στον πειθαρχικό για να ελεγχτεί και να απολογηθεί, για ποιο λόγο επέτρεψε αυτή την “συμπεριφορά” και δεν έδωσε εντολή να φύγει η Τούνη από τον ναό.

Όταν πριν τον γάμο γίνεται μια προ συμφωνία του ιερέα με τον κουμπάρο, περί του ύψους της αμοιβής, της δωρεάς για το Μυστήριο στον Ιερό Ναό, ο παπάς οφείλει να του βάλει τις προϋποθέσεις και το πλαίσιο που πρέπει να κινηθεί για να τελέσει το Μυστήριο. Ο συγκεκριμένος δεν το έβαλε, επομένως έχει την πλήρη ευθύνη, αφού επέτρεψε αυτό το φαινόμενο, με φωτογραφίες που σκανδάλισαν το Ποίμνιο που πηγαίνει ταπεινά. Οι γυναίκες βάζουν φούστες για να προσκυνήσουν, είθισται να ντύνονται ευπρεπώς για να μην τις διώξουν. Δεν γίνεται λοιπόν να υπάρχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά στους πιστούς. Δεν υπάρχουν επώνυμοι και ανώνυμοι πιστοί. Είμαστε όλοι ίδιοι απέναντι στο πρόσωπο του Ιερέα και του Χριστού.

Να περιμένουμε ότι θα υπάρξει πειθαρχικός έλεγχος του ιερέα που επέτρεψε αυτό! Αυτός έχει την ευθύνη του Ναού. Όπως μας είχε πιάσει ο πόνος για τον εξαιρετικό ιερέα Αλέξανδρο Καριώτογλου στον ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα που είχε βάλει δυο γυναίκες διακόνισσες – που προβλέπεται να μπαίνουν – να δείξουμε τον ίδιο ζήλο σε ένα άκρως λειτουργικό θέμα.

Για την περίπτωση του ιερέα Αλέξανδρου Καριώτογλου να θυμίσουμε, ότι δυο χρόνια πριν, στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά όπου λειτουργούσε, ο φωτογραφικός φακός ενός ενορίτη είχε απαθανατίσει δύο κορίτσια 14 ετών, ντυμένα με «παπαδικά» και με ένα κερί ανά χείρας. Το στιγμιότυπο ανέβηκε στο Διαδίκτυο και τα social media πήραν φωτιά, με αποτέλεσμα ο προοδευτικός ιερέας να τεθεί σε αργία από κάθε ιεροπραξία.